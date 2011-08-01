GTA 6 için Ön Sipariş İddiası Gündemde!

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto VI, yeni sızıntılarla yeniden gündemde. Son günlerde ortaya çıkan bilgilere göre, oyunun ön sipariş süreci çok yakında başlayabilir. Ancak şu an için Rockstar Games tarafından resmi bir tarih paylaşılmış değil.

Bazı perakende kaynakları ve oyuncu topluluklarında dolaşan iddialar, ön siparişlerin mayıs ayı içinde açılabileceğini öne sürüyor. Buna rağmen şirket tarafından doğrulanmış tek net bilgi, oyunun Kasım 2026’da PS5 ve Xbox Series X/S için çıkacağı yönünde.

GTA 6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Resmi fiyat henüz açıklanmasa da sektör kaynakları, standart sürümün 70 ila 80 dolar aralığında olmasını bekliyor. Bu da Türkiye’de vergi ve kur etkisiyle konsol mağazalarında oldukça yüksek etiketlere dönüşebilir. Özel sürümlerde ise fiyatın daha yukarı çıkması sürpriz olmayacak.

Şu aşamada ön sipariş tarihiyle ilgili paylaşılan bilgiler yalnızca iddia niteliğinde. Resmi açıklama geldiğinde, sürümler ve fiyat detaylarının da netleşmesi bekleniyor.