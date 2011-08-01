Badgeify’da yaptığınız özelleştirmeleri kaybetmemek için ayarları yedeklemek oldukça önemlidir. Özellikle farklı bir Mac’e geçerken, sistemi sıfırlarken ya da uygulamayı yeniden kurmanız gerektiğinde, mevcut ayarlarınızı hızlıca geri yüklemek büyük kolaylık sağlayacaktır. Badgeify'da bu işlem için yerleşik bir yedekleme özelliği bulunuyor. Bu işlem için ise aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Badgeify'da Ayarlar Nasıl Yedeklenir?

1) Badgeify'ın Ayarlar sayfasına girin ve sol menüde yer alan "Advanced" sekmesine geçin.

2) "Settings backup" başlığının sağ tarafındaki "Export" butonuna tıklayın. Ardından, yedek dosyasını kaydetmek istediğiniz konumu seçerek, dosyayı dışa aktarabilirsiniz.

Sonuç olarak, bu işlem sonrasında Badgeify'daki tüm ayarlarınız tek bir dosya olarak dışa aktarılır. Böylece ileride ihtiyaç duyduğunuzda aynı yapılandırmayı tekrar içe aktararak, uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz.