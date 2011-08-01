Badgeify'da Otomatik Güncellemeler Nasıl Kapatılır?

Badgeify kullanırken uygulamanın yeni sürümlerini otomatik olarak kontrol etmesini istemiyorsanız, bu özelliği kolayca kapatabilirsiniz. Özellikle manuel güncelleme yapmayı tercih edenler veya arka planda otomatik güncelleme kontrolü yapılmasını istemeyenler için bu ayar oldukça faydalı olacaktır. Badgeify'da otomatik güncellemeleri kapatmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

1) Badgeify'ın Ayarlar sayfasına girin ve sol menüde yer alan "Updates" sekmesine geçin.

2) "Automatically check for updates" seçeneğini kapalı konuma getirebilirsiniz.

Otomatik güncellemeleri kapatmak, uygulama üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlar. Özellikle stabil çalışan bir sürümü kullanıyorsanız ve yeni sürüme hemen geçmek istemiyorsanız bu ayar işinize yarayabilir.