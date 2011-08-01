Badgeify'da Yeni Güncellemeler Nasıl Kontrol Edilir?

Badgeify kullanırken uygulamanın en güncel sürümde olup olmadığını zaman zaman manuel olarak kontrol etmek isteyebilirsiniz. Yeni özelliklerin gelip gelmediğini görmek ya da olası hataların giderildiği bir sürümün yayımlanıp yayımlanmadığını öğrenmek için bu kontrol oldukça işe yarar. Badgeify'da güncellemeleri manuel olarak kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

1) Badgeify'ın Ayarlar sayfasına girin ve sol menüde yer alan "Updates" sekmesine geçin.

2) Burada yer alan "Check for Updates" butonuna tıklayarak, güncellemeleri manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Sonuç olarak, dilediğiniz zaman bu yöntemle manuel olarak güncelleme kontrolü yapıp, Badgeify'ın en son sürümünü kullandığınızdan emin olabilirsiniz. Yeni bir özellik duyurusu gördüğünüzde de, güncellemeleri hızlı bir şekilde kontrol etmek için bu yöntem oldukça kullanışlı olacaktır.