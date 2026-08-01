Instagram’da dilediğiniz sohbetleri "Mesajlar" bölümünün en üstüne sabitleyebilirsiniz. Bu özellik sayesinde önemli konuşmalarınız her zaman en üstte kalacaktır. Özellikle yoğun mesaj trafiği olan hesaplarınızda zaman kaybetmeden istediğiniz sohbetlere erişim sağlamak için oldukça kullanışlıdır.

Instagram'da "Sohbet Sabitleme" Nasıl Yapılır?

Instagram’da sohbet sabitlemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

1) Instagram’ı açın ve Mesajlar bölümüne girin.

2) Sabitlemek istediğiniz sohbetin üzerine gelerek, sohbetin yanında bulunan üç nokta simgesine tıklayın.

3) Açılır menüde yer alan "Pin" seçeneğine tıklayın.

4) Bu işlemin ardından seçtiğiniz sohbet, mesajlar listenizin en üst kısmına sabitlenecektir.

5) Sabitlemeyi kaldırmak için aynı adımları uygulayarak "Unpin" seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır.

Sonuç olarak, Instagram'ın sohbet sabitleme özelliği sayesinde önemli sohbetlerinize daha hızlı erişebilirsiniz.