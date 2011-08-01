Google DeepMind'ın Yeni Lideri Türk Bilim İnsanı Oldu!

Google'ın yapay zeka araştırmalarının merkezinde yer alan Google DeepMind, önemli bir yönetim değişikliğine sahne oldu. Uzun yıllardır şirkette kritik projelerde görev alan Koray Kavukçuoğlu, Google DeepMind'ın yeni lideri olarak atandı.

Koray Kavukçuoğlu Yeni Döneme Liderlik Edecek

Google'da yaklaşık 13 yıldır görev yapan Kavukçuoğlu, derin öğrenme alanındaki çalışmaları ve WaveNet ile Deep Q-Network (DQN) gibi önemli projelere yaptığı katkılarla tanınıyor. Yeni görevinde doğrudan Google CEO'su Sundar Pichai'ye bağlı çalışacak ve şirketin yapay zeka stratejilerine yön verecek.

Koray Kavukçuoğlu'nun teknik geçmişi ve yıllara dayanan DeepMind deneyimi, şirketin önümüzdeki dönemde geliştireceği yapay zeka teknolojilerinde belirleyici rol oynayabilir.

Teknoloji çevreleri, bu atamayı Google'ın yapay zeka yatırımlarını daha da hızlandıracağının güçlü bir işareti olarak değerlendiriyor.