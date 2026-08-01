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Chrome'da Dikey Sekmeler Nasıl Açılır?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 13:21 - Tarih: 04 Ağustos 2026 - Yorum: 0

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Google ChromeGoogle Chrome'un yeni sürümleriyle birlikte kullanıma sunulan dikey sekmeler özelliği, sekmelerin tarayıcının üst kısmı yerine yan tarafında görüntülenmesini sağlıyor. Özellikle çok sayıda sekmeyle çalışan kullanıcılar, bu özellik sayesinde sekmelerini daha düzenli şekilde görüntüleyebiliyor.

Chrome'da Dikey Sekmeler Nasıl Açılır?

Chrome'da Dikey Sekmeler Nasıl Açılır?

1) Google Chrome'u açın ve sağ üst köşedeki üç nokta simgesine tıklayın.

Chrome'da Dikey Sekmeler Nasıl Açılır? - 1

2) Açılan menüden "Ayarlar" seçeneğine girin.

Chrome'da Dikey Sekmeler Nasıl Açılır? - 2

3) Sol taraftaki menüden "Görünüm" bölümünü açın.

Chrome'da Dikey Sekmeler Nasıl Açılır? - 3

4) Sekme konumu seçeneğini bulun ve buradan "Dikey" seçeneğini seçin.

Chrome'da Dikey Sekmeler Nasıl Açılır? - 4

5) Dikey sekmeleri kapatmak ve eski görünüme dönmek için aynı bölüme girerek sekme konumunu yeniden "Yatay" olarak değiştirebilirsiniz.

Chrome'da Dikey Sekmeler Nasıl Açılır? - 5

Sonuç olarak, Google Chrome’un dikey sekmeler özelliği sayesinde sekmelerinizi daha düzenli bir şekilde görüntüleyebilir ve tarayıcı kullanımınızı daha verimli kılabilirsiniz.


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