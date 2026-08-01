Google Chrome'un yeni sürümleriyle birlikte kullanıma sunulan dikey sekmeler özelliği, sekmelerin tarayıcının üst kısmı yerine yan tarafında görüntülenmesini sağlıyor. Özellikle çok sayıda sekmeyle çalışan kullanıcılar, bu özellik sayesinde sekmelerini daha düzenli şekilde görüntüleyebiliyor.

Chrome'da Dikey Sekmeler Nasıl Açılır?

1) Google Chrome'u açın ve sağ üst köşedeki üç nokta simgesine tıklayın.

2) Açılan menüden "Ayarlar" seçeneğine girin.

3) Sol taraftaki menüden "Görünüm" bölümünü açın.

4) Sekme konumu seçeneğini bulun ve buradan "Dikey" seçeneğini seçin.

5) Dikey sekmeleri kapatmak ve eski görünüme dönmek için aynı bölüme girerek sekme konumunu yeniden "Yatay" olarak değiştirebilirsiniz.

Sonuç olarak, Google Chrome’un dikey sekmeler özelliği sayesinde sekmelerinizi daha düzenli bir şekilde görüntüleyebilir ve tarayıcı kullanımınızı daha verimli kılabilirsiniz.