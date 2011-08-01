YouTube'da Para Kazanmak Zorlaşıyor: Yeni Şartlar Açıklandı!

YouTube, içerik üreticilerinin gelir elde ettiği YouTube İş Ortağı Programı (YPP) için dikkat çeken bir değişikliğe hazırlanıyor. 1 Şubat 2027 itibarıyla uygulanması planlanan yeni sistem, özellikle Shorts içerikleri üzerinden para kazanmak isteyen üreticiler için çıtayı yükseltecek.

YouTube Para Kazanma Şartları Değişiyor!

Yeni dönemde YPP'ye katılmak isteyen kanalların en az 1.000 aboneye ulaşması gerekecek. Bunun yanında son 12 ay içinde 8.000 saat geçerli izlenme veya son 90 günde 20 milyon Shorts görüntülenmesi şartlarından birinin karşılanması istenecek.

Mevcut sistemde Shorts için gereken 10 milyon görüntülenme sınırının 20 milyona çıkarılması, özellikle yeni kanallar açısından en büyük değişiklik olarak öne çıkıyor.

Yeni kriterlerin, halihazırda YouTube İş Ortağı Programı'nda bulunan içerik üreticilerinin mevcut gelir haklarını değiştirmeyeceği belirtiliyor. Ayrıca YouTube Alışveriş ve benzeri erken dönem para kazanma araçlarının koşullarında da değişiklik yapılmayacak.