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Calmly Writer'da "Yapılacaklar Listesi" Nasıl Oluşturulur?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 14:04 - Tarih: 07 Ağustos 2026 - Yorum: 0

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Calmly WriterCalmly Writer uygulamasında notlarınızı veya görevlerinizi yapılacaklar listesi şeklinde düzenleyebilirsiniz. Uygulamada yer alan Checklist özelliği sayesinde yazdığınız maddelerin yanına işaretlenebilir kutucuklar ekleyebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Calmly Writer'da Yapılacaklar Listesi Oluşturma

Calmly Writer'da "Yapılacaklar Listesi" Nasıl Oluşturulur?

1) Calmly Writer uygulamasını açın ve yapılacaklar listesine eklemek istediğiniz maddeleri alt alta yazın.

Calmly Writer'da "Yapılacaklar Listesi" Nasıl Oluşturulur? - 1

2) Listeye dönüştürmek istediğiniz maddeleri seçin ve açılan araç çubuğundaki "More options" butonuna tıklayın.

Calmly Writer'da "Yapılacaklar Listesi" Nasıl Oluşturulur? - 2

3) Ardından ise araç çubuğundaki "Checklist" butonuna tıklayın.

Calmly Writer'da "Yapılacaklar Listesi" Nasıl Oluşturulur? - 3

4) Seçtiğiniz maddeler, yapılacaklar listesine dönüştürülecektir.

Calmly Writer'da "Yapılacaklar Listesi" Nasıl Oluşturulur? - 4

Bu işlemlerin ardından tamamladığınız maddelerin yanındaki kutucuklara tıklayarak görevlerinizi işaretleyebilirsiniz. Calmly Writer'ın Checklist özelliğini kullanarak, yapmanız gerekenleri düzenli bir liste hâline getirebilir ve tamamladığınız görevleri kolayca takip edebilirsiniz.


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