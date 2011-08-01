Calmly Writer'da "Yapılacaklar Listesi" Nasıl Oluşturulur?

Calmly Writer uygulamasında notlarınızı veya görevlerinizi yapılacaklar listesi şeklinde düzenleyebilirsiniz. Uygulamada yer alan Checklist özelliği sayesinde yazdığınız maddelerin yanına işaretlenebilir kutucuklar ekleyebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Calmly Writer'da Yapılacaklar Listesi Oluşturma

1) Calmly Writer uygulamasını açın ve yapılacaklar listesine eklemek istediğiniz maddeleri alt alta yazın.

2) Listeye dönüştürmek istediğiniz maddeleri seçin ve açılan araç çubuğundaki "More options" butonuna tıklayın.

3) Ardından ise araç çubuğundaki "Checklist" butonuna tıklayın.

4) Seçtiğiniz maddeler, yapılacaklar listesine dönüştürülecektir.

Bu işlemlerin ardından tamamladığınız maddelerin yanındaki kutucuklara tıklayarak görevlerinizi işaretleyebilirsiniz. Calmly Writer'ın Checklist özelliğini kullanarak, yapmanız gerekenleri düzenli bir liste hâline getirebilir ve tamamladığınız görevleri kolayca takip edebilirsiniz.