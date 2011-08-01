macOS "Calmly Writer" Uygulamasında "Hedef Kelime Sayısı" Nasıl Belirlenir?

Yazı yazarken belirli bir kelime hedefine ulaşmak, odaklanmanızı artırır ve yazma sürecinizi daha disiplinli hâle getirir. Calmly Writer uygulamasında hedef kelime sayısı belirleyerek, ilerlemenizi daha kolay takip edebilirsiniz. Calmly Writer'da hedef kelime sayısı belirlemek için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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"Calmly Writer" Uygulamasında "Hedef Kelime Sayısı" Nasıl Belirlenir?

Öncelikle, Calmly Writer uygulamasını başlatın ve sol üst köşede yer alan, üç yatay çizgili menü simgesine tıklayın. Ardından ise, sol alt köşede yer alan "set target" butonuna tıklayın. Açılan penceredeki, "Enter number" adlı kutucuğa hedeflediğiniz kelime sayısını girdikten sonra, "Apply" butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Sonuç olarak, hedef kelime sayısı belirlemek, yalnızca ilgili kelime sayısına ulaşmak için değil, aynı zamanda yazı akışınızı planlamanıza da katkı sağlar. Kendinize küçük hedefler koyarak, motivasyonunuzu artırabilir ve yazı yazma alışkanlıklarınızı daha düzenli hâle getirebilirsiniz.