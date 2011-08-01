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ChatGPT'de Arka Plan Rengi Nasıl Değiştirilir?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 11:42 - Tarih: 03 Ekim 2026 - Yorum: 0

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ChatGPTChatGPT, son güncellemelerle birlikte arayüzü kişiselleştirmeye yönelik yeni seçenekler sunmaya devam ediyor. Bunlardan biri de arka plan rengini değiştirme özelliği. Bu özellik sayesinde ChatGPT'nin arka planını dilediğiniz bir renk ile değiştirebilir ve arayüzü kendi zevkinize göre özelleştirebilirsiniz. Peki, ChatGPT'de arka plan rengi nasıl değiştirilir? Bunun için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

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ChatGPT'de Arka Plan Rengi Değiştirme

ChatGPT'de Arka Plan Rengi Değiştirme

1) Öncelikle ChatGPT'yi açın.

2) Sol alt bölümde yer alan profil simgenize tıklayın ve açılan menüden Ayarlar seçeneğine tıklayın.

ChatGPT'de Arka Plan Rengi Değiştirme - 1

3) Ardından Görünüm bölümüne giriş yapın.

ChatGPT'de Arka Plan Rengi Değiştirme - 2

4) Arka plan adlı başlığı bulun.

ChatGPT'de Arka Plan Rengi Değiştirme - 3

5) Burada yer alan kutucuk ile arka plan rengini değiştirebilirsiniz.

ChatGPT'de Arka Plan Rengi Değiştirme - 4

Sonuç olarak, yaptığınız seçimle birlikte ChatGPT'nin arka plan rengi değişecektir. Böylece arayüzü tercih ettiğiniz renk sayesinde daha kişisel bir görünüme kavuşturabilirsiniz.


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