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ChatGPT'de Depolama Alanı Nasıl Kontrol Edilir?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 14:45 - Tarih: 02 Ekim 2026 - Yorum: 0

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ChatGPTChatGPT'ye yüklediğiniz veya ChatGPT ile oluşturduğunuz dosyalar, hesabınızdaki depolama alanını kullanır. Özellikle sık sık görsel, belge veya farklı türde dosyalar oluşturuyorsanız, ne kadar depolama alanınızın kaldığını zaman zaman kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

ChatGPT'de Depolama Miktarını Öğrenme

ChatGPT'de Depolama Miktarını Öğrenme

1) Öncelikle ChatGPT’yi açın.

2) Profil menüsüne tıklayarak Ayarlar bölümüne giriş yapın.

ChatGPT'de Depolama Alanı Nasıl Kontrol Edilir? - 1

3) Açılan pencerenin sol tarafındaki Depolama sekmesine tıklayın.

ChatGPT'de Depolama Alanı Nasıl Kontrol Edilir? - 2

4) Bu bölümde kullandığınız depolama alanını ve hesabınıza tanımlanan toplam depolama miktarını görüntüleyebilirsiniz.

ChatGPT'de Depolama Alanı Nasıl Kontrol Edilir? - 3

Sonuç olarak, ChatGPT’de ne kadar depolama alanı kullandığınızı öğrenmek için Ayarlar > Depolama yolunu takip etmeniz yeterlidir. Böylece mevcut depolama kullanımınızı kolayca kontrol edebilirsiniz.


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