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Sublime Text Metin Kaydırma Nasıl Açılır?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 15:26 - Tarih: 04 Eylül 2026 - Yorum: 0

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Sublime TextSublime Text'te uzun satırların ekranın dışına taşmasını istemiyorsanız, metin kaydırma özelliğini kalıcı olarak açabilirsiniz. Bu özellik sayesinde uzun satırlar pencere genişliğine göre otomatik olarak alt satıra geçer ve yatay kaydırma ihtiyacı azalır. Sublime Text'te metin kaydırma özelliğini açmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

AYRICA: Sublime Text Satır Aralığı Nasıl Değiştirilir?

Sublime Text Metin Kaydırma Nasıl Açılır?

Sublime Text Metin Kaydırma Nasıl Açılır?

1) Sublime Text uygulamasını açın.

Sublime Text Metin Kaydırma Nasıl Açılır? - 1

2) Sol üstte yer alan Sublime Text menüsüne tıklayın.

Sublime Text Metin Kaydırma Nasıl Açılır? - 2

3) Açılan menüden "Settings..." sekmesinin üzerine gelin ve "Settings" bölümüne girin.

Sublime Text Metin Kaydırma Nasıl Açılır? - 3

4) Açılan ayarlar dosyasına aşağıdaki satırı ekleyin.

"word_wrap": true

Sublime Text Metin Kaydırma Nasıl Açılır? - 4

5) Ayarlar dosyasını kaydederek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Sonuç olarak, bu ayarı yaptıktan sonra Sublime Text'te metin kaydırma özelliği varsayılan olarak açık olacaktır. Böylece uzun satırlar pencere genişliğine göre otomatik olarak alt satıra kaydırılacaktır.


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