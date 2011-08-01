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Typora Uygulamasında "Araç Çubuğu" Nasıl Açılır?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 18:11 - Tarih: 01 Eylül 2026 - Yorum: 0

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TyporaTypora uygulamasında araç çubuğunu açarak metin düzenleme işlemlerini daha hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Araç çubuğunda maddeleme, alıntı ekleme, kalın ve italik gibi yazı biçimlendirme için sık kullanılan seçenekler yer alıyor. Bu özellikler sayesinde ilgili Markdown komutlarını elle yazmadan metnin görünümünü kolayca düzenleyebilirsiniz. Bu işlem için ise aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.

AYRICA: Typora'da Kenar Çubuğu Açma - Kapatma Nasıl Yapılır?

Typora'da "Araç Çubuğu" Nasıl Açılır?

Typora Uygulamasında "Araç Çubuğu" Nasıl Açılır?

1) Typora uygulamasını açın.

2) Öncelikle üst menüde yer alan "Görünüm" sekmesine tıklayın. Ardından ise açılan menüden "Araç Çubuğu" seçeneğine tıklayın.

Typora'da "Araç Çubuğu" Nasıl Açılır? - 1

3) Bu işlemin ardından araç çubuğu Typora arayüzünde görüntülenecektir.

Typora'da "Araç Çubuğu" Nasıl Açılır? - 2

Sonuç olarak, bu şekilde Typora'da araç çubuğu özelliğini açabilirsiniz. Ayrıca, araç çubuğunu tekrar gizlemek isterseniz, aynı menü üzerinden "Görünüm > Araç Çubuğu" seçeneğine tekrar tıklamanız yeterli olacaktır.


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