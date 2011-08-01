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Typora'da Kenar Çubuğu Açma - Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:00 - Tarih: 16 Ocak 2022 - Yorum: 0

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Typora'da Kenar Çubuğu Açma - Kapatma Nasıl Yapılır?Typora uygulaması ile ilgili olarak bir önceki içeriklerimizde, alıntı ekleme ve başlık ekleme gibi konuların yanı sıra, link ekleme ve yatay çizgi ekleme gibi faydalı ipuçlarına da yer vermiş idik. Bugün ise sizlere, typora kenar çubuğu açma - kapatma konusunda bilgi veriyor olacağız. Eğer sol taraftaki kenar çubuğu işinize yaramıyor ise, daha fazla metin alanına da sahip olabilmek adına, ilgili kenar çubuğunu deaktif konuma getirebilirsiniz. Bu işlem için ise aşağıdaki adımları izleyip, uygulamanız yeterli olacaktır.

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Typora'da Kenar Çubuğu Açma - Kapatma Nasıl Yapılır?

Typora'da Kenar Çubuğu Açma - Kapatmak

1) Öncelikle ilgili programa giriş yapalım.

Typora'da Kenar Çubuğu Açma - Kapatma 1

2) Ardından Görünüm sekmesine tıklıyoruz.

Typora'da Kenar Çubuğu Açma - Kapatma 2

3) Buradaki Kenar Çubuğunu Aç/Kapat sekmesine tıklayabiliriz.

Typora'da Kenar Çubuğu Açma - Kapatma 3

Bu içeriğimizde sonuç olarak sizlerle, typora kenar çubuğunu açma - kapatmak nasıl oluyor, bu konuya yönelik bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Yazı yazar iken dikkatinizin dağılmaması ve daha fazla yazı alanına sahip olmak için, yukarıdaki adımlar doğrultusunda kenar çubuğunu kolaylıkla kapatabilirsiniz. Umarız bilmeyenler için de faydalı bir içerik olmuştur.


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