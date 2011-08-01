Typora ile ilgili olarak bir önceki içeriklerimizde, yazı biçimi değiştirme ve odak modu açma gibi başlıkların yanı sıra, güncelleme denetleme ve daktilo modu açma gibi konu başlıklarına da yer vermiş idik. Şimdi ise, typora kelime sayısı gösterme nasıl oluyor, bu yönde bilgi vereceğiz. Typora'da bir yazı yazar iken, ilgili metnin toplam kaç kelimeye sahip olduğunu öğrenmek için, kelime sayısı özelliğini açmayı düşünebilirsiniz. Bu işlem için ise, aşağıdaki adımları izleyip, uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Typora'da Yazı Tipi Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Typora'da Kelime Sayısı Gösterme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Typora uygulamasına giriyoruz.

2) Ardından Ayarlar sekmesine tıklayalım.

3) Görünüm adlı bölüme giriş yapıyoruz.

4) Her Zaman Kelime Sayısını Göster seçeneğini işaretleyebiliriz.

Bu içeriğimizde sonuç olarak sizlerle, typora kelime sayısı göstermek nasıl yapılıyor, bu konu hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Bir yazı yazar iken kelime sayısını da öğrenmek adına ve bu yönde farklı bir uygulama kullanmamak için, ilgili özelliği aktive etmeyi düşünebilirsiniz.