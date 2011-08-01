Bir blog yazarı veya kitap yazarı iseniz, sizler için Typora'da çok önemli, güzel özellikler söz konusu. Örneğin, typora odak modu ile yalnızca yazdığınız paragrafa odaklanmanızı sağlayabilirsiniz. Odak modu sayesinde, yalnızca ilgili paragraf siyah renkte oluyor ve diğer paragraflar ise daha silik görünüyor. Bu şekilde bir metin kaleme alır iken, daha fazla odaklanma sağlayabilmektesiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, ilgili özelliği kolay bir şekilde aktive edebilirsiniz.

AYRICA: Typora'da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Typora'da Odak Modu Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ilgili programa giriş yapıyoruz.

2) Akabinde Görünüm sekmesine tıklıyoruz.

3) Burada yer alan Odak Modu seçeneğini aktif edebilirsiniz.

Bu bağlamda içeriğimizde sizler için, typora odak modu açmak hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Örneğin blog yazılarınızı Typora ile yazıyor iseniz, odak modu ile konsantre bir şekilde içeriklerinizi kaleme alabilirsiniz.