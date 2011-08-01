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Typora'da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 06:06 - Tarih: 15 Ocak 2022 - Yorum: 0

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Typora'da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?Bir markdown editörü olan Typora ile ilgili olarak birçok yararlı ipucunu sizlerle paylaşmaya başlıyoruz. Bugün sizlere, typora tema değiştirme konusunda bilgi veriyor olacağız. Typora için geliştirilen birçok tema mevcut olup, bu temalar arasından tamamen ücretsiz bir şekilde seçim yapabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek bu yönde aksiyon alabilir ve temanızı değiştirebilirsiniz.

AYRICA: En İyi Markdown Editörü Typora Ücretli Oldu

Typora'da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Typora'da Tema Değiştirmek

1) Öncelikle Typora programına giriş yapıyoruz.

Typora Tema Değiştirmek 1

2) Akabinde Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

Typora Tema Değiştirmek 2

3) Açılan penceredeki Görünüm bölümüne giriş yapalım.

Typora Tema Değiştirmek 3

4) Temalar adlı açılır menü ile tema seçiminizi yapabilirsiniz.

Typora Tema Değiştirmek 4

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizler için, typora tema değiştirmek nasıl oluyor, bu konu ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Yukarıdaki adımlar doğrultusunda siz de, Typora için geliştirilen temalar arasından seçim yapabilir ve uygulamanın mevcut görünümünü değiştirebilirsiniz.


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