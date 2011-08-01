Geçtiğimiz aylarda sizlere buradaki içeriğimizde en iyi markdown editörü olarak Typora'yı tanıtmıştık. İlgili uygulama, gerek sade bir kullanım olanağı sağlaması, gerek desteklediği birçok işlevsel özellikten ötürü alanında oldukça popüler. İlgili uygulama "beta" sürümde iken tamamen ücretsiz idi. Ancak final sürümü yayımlandıktan sonra, uygulama için "tek seferlik" bir bedel söz konusu oldu.

En İyi Markdown Editörü Typora Ücretli Oldu

Typora'nın final sürümünü, gelecekteki diğer tüm güncellemeleri düzenli olarak almak adına kullanmak istiyor iseniz, ödeme yapmanız gerekecek olup, ilgili tutar ise 14.99 dolar olarak belirlenmiş durumda. Tek seferlik bir ödeme olduğu için, ilgili tutarın uygun olduğu dile getirilebilir. Özellikle kitap yazarı veya blog yazarı iseniz Typora'yı satın almayı düşünebilirsiniz.

Düzenli olarak güncellenen Typora, markdown editörleri arasında belki de işini en iyi yapan uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden ilgili uygulamayı güncel kullanabilmek için satın almanız gerekiyor. Şu an için bir beta sürümünü kullanıyor iseniz, kullanmaya da devam edebiliyorsunuz.

Uygulamayı satın aldıktan sonra, e-posta adresinize bir lisans kodu geliyor ve uygulamada bu kodu çalıştırarak, işlemleri tamamlıyorsunuz. Oldukça kolay bir aktivasyon süreci söz konusu. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak uygulamanın resmi web sayfasına ulaşabilir ve detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Adres: Typora (Markdown Editörü)