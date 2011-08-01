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Chrome'da Yeni Sekme Sayfasındaki Yer İmleri Nasıl Gizlenir?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 16:31 - Tarih: 01 Ekim 2026 - Yorum: 0

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Google ChromeGoogle Chrome’un son sürümleriyle birlikte yer imleri çubuğunu tamamen gizlemek mümkün hâle geldi. Yeni sekme sayfasında daha sade ve düzenli bir görünüm isteyen kullanıcılar için sunulan bu seçenek sayesinde, yer imleri çubuğunun yeni sekme açıldığında görüntülenmesini engelleyebilirsiniz. Bu işlem için ise aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

Chrome'da Yeni Sekme Sayfasındaki Yer İmleri Nasıl Gizlenir?

1) Öncelikle Google Chrome’u açın ve sağ üst köşede yer alan üç nokta simgesine tıklayın.

Chrome'da Yeni Sekme Sayfasındaki Yer İmleri Nasıl Gizlenir? - 1

2) Açılan menüden Ayarlar seçeneğine tıklayın.

Chrome'da Yeni Sekme Sayfasındaki Yer İmleri Nasıl Gizlenir? - 2

3) Sol taraftaki menüden Görünüm bölümüne tıklayın.

Chrome'da Yeni Sekme Sayfasındaki Yer İmleri Nasıl Gizlenir? - 3

4) Yer imleri çubuğu adlı seçeneği bulun.

Chrome'da Yeni Sekme Sayfasındaki Yer İmleri Nasıl Gizlenir? - 4

5) Açılır menüden Her zaman gizle seçeneğini seçerek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Chrome'da Yeni Sekme Sayfasındaki Yer İmleri Nasıl Gizlenir? - 5

Sonuç olarak, ilgili ayarı yaptıktan sonra yer imleri çubuğu, Chrome’un yeni sekme sayfasında artık görüntülenmeyecektir. Böylece daha sade bir yeni sekme görünümü elde edebilirsiniz.


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