Google Chrome’un son sürümleriyle birlikte yer imleri çubuğunu tamamen gizlemek mümkün hâle geldi. Yeni sekme sayfasında daha sade ve düzenli bir görünüm isteyen kullanıcılar için sunulan bu seçenek sayesinde, yer imleri çubuğunun yeni sekme açıldığında görüntülenmesini engelleyebilirsiniz. Bu işlem için ise aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

Chrome'da Yeni Sekme Sayfasındaki Yer İmleri Nasıl Gizlenir?

1) Öncelikle Google Chrome’u açın ve sağ üst köşede yer alan üç nokta simgesine tıklayın.

2) Açılan menüden Ayarlar seçeneğine tıklayın.

3) Sol taraftaki menüden Görünüm bölümüne tıklayın.

4) Yer imleri çubuğu adlı seçeneği bulun.

5) Açılır menüden Her zaman gizle seçeneğini seçerek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Sonuç olarak, ilgili ayarı yaptıktan sonra yer imleri çubuğu, Chrome’un yeni sekme sayfasında artık görüntülenmeyecektir. Böylece daha sade bir yeni sekme görünümü elde edebilirsiniz.