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ChatGPT'de Yazı Tipi Boyutu Nasıl Değiştirilir?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 17:58 - Tarih: 04 Ekim 2026 - Yorum: 0

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ChatGPTChatGPT’ye gelen yeni güncellemelerle birlikte arayüzü kişiselleştirmeye yönelik seçenekler artmaya devam ediyor. Bunlardan biri olan arayüz yazı tipi boyutunu değiştirme özelliği sayesinde ChatGPT arayüzünde kullanılan yazıların boyutunu tercihinize göre değiştirebilirsiniz. Daha büyük veya daha küçük yazı tipi kullanmak istiyorsanız, bu ayarı birkaç adımda yapabilirsiniz.

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ChatGPT'de Yazı Tipi Boyutu Nasıl Değiştirilir?

ChatGPT'de Yazı Tipi Boyutu Nasıl Değiştirilir?

1) Sol alt bölümde yer alan profil simgenize tıklayın ve açılan menüden Ayarlar seçeneğine tıklayın.

ChatGPT'de Yazı Tipi Boyutu Nasıl Değiştirilir? - 1

2) Sol taraftaki seçeneklerden Görünüm bölümüne tıklayın.

ChatGPT'de Yazı Tipi Boyutu Nasıl Değiştirilir? - 2

3) Sayfada yer alan Gelişmiş bağlantısına tıklayın.

ChatGPT'de Yazı Tipi Boyutu Nasıl Değiştirilir? - 3

4) Açılan seçenekler arasından Arayüz yazı tipi boyutu seçeneğini bulun.

ChatGPT'de Yazı Tipi Boyutu Nasıl Değiştirilir? - 4

5) Burada yer alan kutucuk sayesinde istediğiniz yazı tipi boyutunu seçebilirsiniz.

ChatGPT'de Yazı Tipi Boyutu Nasıl Değiştirilir? - 5

Sonuç olarak, yaptığınız değişiklik sonrasında ChatGPT arayüzünde kullanılan yazı tipi boyutu seçiminize göre otomatik olarak güncellenecektir. Böylece arayüzü kendi kullanım alışkanlıklarınıza ve görüntüleme tercihinize uygun hâle getirebilirsiniz.


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