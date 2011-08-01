Typora içerisinde birçok işlevsel ve pratik özellik bulunuyor. Örneğin, typora daktilo modu ile yazı yazar iken, daktilo kullanarak yazı yazıyor gibi hissetmek isteyebilirsiniz. İşte bunun için metinlerin, üstten ve alttan eşit seviyede ortalanmış şekilde görüntülenmesi için daktilo modunu açmayı düşünebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek ise, bu yönde kolaylıkla aksiyon alabilirsiniz.

AYRICA: Typora'da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Typora'da Daktilo Modu Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Typora uygulamasına giriyoruz.

2) Akabinde Görünüm sekmesine tıklayın.

3) Burada ise Daktilo Modu adlı seçeneğe tıklayabilirsiniz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizler için, typora daktilo modu açmak hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Eğer bir kitap yazarı iseniz, daktilo modu sizin işinize oldukça yarayabilir. Ayrıca elbette yukarıdaki adımları geri alarak, daktilo modunu kolaylıkla da kapatabiliyorsunuz.