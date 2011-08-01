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Typora'da Yazı Tipi Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:15 - Tarih: 15 Ocak 2022 - Yorum: 0

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Typora'da Yazı Tipi Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?Typora ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, typora tema değiştirmek nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermiş idik. Bugün ise sizler için, typora yazı tipi boyutu değiştirmek nasıl oluyor, bu konu hakkında bilgi aktarımı sağlıyor olacağız. Typora'da yazı yazar iken yazı tipi boyutu çok küçük veya büyük geliyor ise, aşağıdaki adımları izleyerek kolaylıkla, yazı tipi boyutunu değiştirebilirsiniz.

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Typora'da Yazı Tipi Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Typora'da Yazı Tipi Boyutu Değiştirmek

1) Öncelikle ilgili programa giriş yapıyoruz.

Typora'da Yazı Tipi Boyutu Değiştirme 1

2) Ardından ise Ayarlar sekmesine tıklayalım.

Typora'da Yazı Tipi Boyutu Değiştirme 2

3) Görünüm adlı bölüme giriş yapıyoruz.

Typora'da Yazı Tipi Boyutu Değiştirme 3

4) Yazı Tipi Boyutu > Özelleştirilmiş adlı açılır menü ile yazı tipi boyutunu küçük veya daha büyük şekilde ayarlayabiliriz.

Typora'da Yazı Tipi Boyutu Değiştirme 4

Bu içeriğimizde sizler için, typora yazı tipi boyutu değiştirme ile ilgili bilgi aktardık. Yazı yazar iken daha rahat okunan bir metin boyutu tercih ediyor iseniz, yukarıdaki adımlar ile yazı tipi boyutunu değiştirebilirsiniz.


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