Typora ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, typora tema değiştirmek nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermiş idik. Bugün ise sizler için, typora yazı tipi boyutu değiştirmek nasıl oluyor, bu konu hakkında bilgi aktarımı sağlıyor olacağız. Typora'da yazı yazar iken yazı tipi boyutu çok küçük veya büyük geliyor ise, aşağıdaki adımları izleyerek kolaylıkla, yazı tipi boyutunu değiştirebilirsiniz.

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Typora'da Yazı Tipi Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ilgili programa giriş yapıyoruz.

2) Ardından ise Ayarlar sekmesine tıklayalım.

3) Görünüm adlı bölüme giriş yapıyoruz.

4) Yazı Tipi Boyutu > Özelleştirilmiş adlı açılır menü ile yazı tipi boyutunu küçük veya daha büyük şekilde ayarlayabiliriz.

Bu içeriğimizde sizler için, typora yazı tipi boyutu değiştirme ile ilgili bilgi aktardık. Yazı yazar iken daha rahat okunan bir metin boyutu tercih ediyor iseniz, yukarıdaki adımlar ile yazı tipi boyutunu değiştirebilirsiniz.