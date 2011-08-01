Typora uygulaması ile ilgili faydalı ipuçları aktarmaya hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi ise sizler için, typora güncelleme denetleme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermek istiyoruz. İlgili uygulamanın daha hızlı olabilmesi adına, eklenen yenilikleri de kullanabilmek için güncellemeleri düzenli olarak yapmanızda fayda var. Aşağıdaki adımları izleyerek, kolaylıkla aksiyon alabilirsiniz.

AYRICA: Typora'da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Typora'da Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Typora'ya giriş yapalım.

2) Akabinde Güncellemeleri Denetle sekmesine tıklayalım.

3) Eğer bir güncelleme var ise, yükleme penceresi karşınıza çıkacaktır. Güncelleme yok ise de, aşağıdaki gibi bir pencere görüntülenecektir.

Evet, bu içeriğimizde sizler için, typora güncelleme yapmak için izlenmesi gereken adımları paylaşmış olduk. Uygulamadan tam olarak verim alabilmek adına, yukarıdaki adımlar doğrultusunda, güncelemeleri düzenli aralıklar ile denetlemenizi tavsiye edebiliriz. Faydalı bir ipucu olmasını diliyoruz.