Typora ile ilgili ipuçları aktarmaya devam ediyoruz. Bugün ise sizler için, typora yatay çizgi ekleme nasıl yapılıyor, bu konu ile ilgili bilgi veriyor olacağız. Typora'da bir metin kaleme alır iken, dilerseniz yatay çizgi eklemek isteyebilirsiniz. Typora yatay çizgi eklemek için ise aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterlidir.

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Typora'da Yatay Çizgi Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Typora programına giriş yapın.

2) Akabinde Paragraf sekmesine tıklayın.

3) Sonrasında Yatay Çizgi sekmesine tıklayabilirsiniz.

Bildiğiniz gibi HTML dilinde yatay çizgi, "hr" olarak geçmektedir. Dolayısı ile bir markdown editörü olarak Typora üzerinde de yukarıdaki basit adımlar doğrultusunda, yatay çizgi ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.