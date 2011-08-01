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Typora'da Yatay Çizgi Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 05:35 - Tarih: 16 Ocak 2022 - Yorum: 0

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Typora'da Yatay Çizgi Ekleme Nasıl Yapılır?Typora ile ilgili ipuçları aktarmaya devam ediyoruz. Bugün ise sizler için, typora yatay çizgi ekleme nasıl yapılıyor, bu konu ile ilgili bilgi veriyor olacağız. Typora'da bir metin kaleme alır iken, dilerseniz yatay çizgi eklemek isteyebilirsiniz. Typora yatay çizgi eklemek için ise aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterlidir.

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Typora'da Yatay Çizgi Ekleme Nasıl Yapılır?

Typora'da Yatay Çizgi Eklemek

1) Öncelikle Typora programına giriş yapın.

Typora'da Yatay Çizgi Ekleme 1

2) Akabinde Paragraf sekmesine tıklayın.

Typora'da Yatay Çizgi Ekleme 2

3) Sonrasında Yatay Çizgi sekmesine tıklayabilirsiniz.

Typora'da Yatay Çizgi Ekleme 3

Bildiğiniz gibi HTML dilinde yatay çizgi, "hr" olarak geçmektedir. Dolayısı ile bir markdown editörü olarak Typora üzerinde de yukarıdaki basit adımlar doğrultusunda, yatay çizgi ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.


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