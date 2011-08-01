Örneğin bir blog yazarı iseniz, Typora sizin için oldukça faydalı olabilir. Bir yazı yazar iken, typora alıntı ekleme özelliği ile, belirli kısımları alıntı (blockquote) yapabilirsiniz. Typora alıntı eklemek için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Bu şekilde alıntı yapmak istediğiniz metni seçip, ilgili adımları uygulamanız yeterlidir.

AYRICA: Typora'da Yatay Çizgi Ekleme Nasıl Yapılır?

Typora'da Alıntı Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ilgili programa giriş yapalım.

2) Ardından Paragraf sekmesine tıklayalım.

3) Buradaki Alıntı seçeneğine tıklamamız yeterli olacaktır.

Bu bağlamda sizlere, typora alıntı eklemek nasıl oluyor, bu konuya yönelik bilgi vermiş olduk. Hangi temayı kullanırsanız kullanın, yukarıdaki adımları uygulayarak, Typora üzerinde istediğiniz bir metni alıntı içerisine alabilirsiniz.