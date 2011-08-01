Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Typora'da Alıntı Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:42 - Tarih: 16 Ocak 2022 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Typora'da Alıntı Ekleme Nasıl Yapılır?Örneğin bir blog yazarı iseniz, Typora sizin için oldukça faydalı olabilir. Bir yazı yazar iken, typora alıntı ekleme özelliği ile, belirli kısımları alıntı (blockquote) yapabilirsiniz. Typora alıntı eklemek için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Bu şekilde alıntı yapmak istediğiniz metni seçip, ilgili adımları uygulamanız yeterlidir.

AYRICA: Typora'da Yatay Çizgi Ekleme Nasıl Yapılır?

Typora'da Alıntı Ekleme Nasıl Yapılır?

Typora'da Alıntı Eklemek

1) Öncelikle ilgili programa giriş yapalım.

Typora'da Alıntı Ekleme 1

2) Ardından Paragraf sekmesine tıklayalım.

Typora'da Alıntı Ekleme 2

3) Buradaki Alıntı seçeneğine tıklamamız yeterli olacaktır.

Typora'da Alıntı Ekleme 3

Bu bağlamda sizlere, typora alıntı eklemek nasıl oluyor, bu konuya yönelik bilgi vermiş olduk. Hangi temayı kullanırsanız kullanın, yukarıdaki adımları uygulayarak, Typora üzerinde istediğiniz bir metni alıntı içerisine alabilirsiniz.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık