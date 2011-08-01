Typora ile ilgili olarak önceki içeriklerimizde, yatay çizgi eklemek ve kelime sayısı gösterme gibi faydalı başlıkların yanı sıra, yazı biçimi değiştirme ve odak modu açma gibi başlıklara da yer vermiş idik. Şimdi ise sizler için, typora başlık ekleme nasıl yapılıyor, bu konu hakkında bilgi aktarımı sağlıyor olacağız. Yazınızdaki başlıkları daha belirgin yapmak için, örneğin H3 yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için ise ilgili başlığı yazdıktan sonra seçerek, aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.

AYRICA: Typora'da Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?

Typora'da Başlık Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Typora'ya giriş yapın.

2) Ardından Paragraf sekmesine tıklayın.

3) Burada ise örneğin Başlık 3 sekmesine tıklayabilirsiniz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde siz değerli ziyaretçilerimiz ile, typora başlık eklemek nasıl oluyor, bu konuya yönelik bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Kaleme aldığınız yazılardaki başlıkları ön plâna çıkarabilmek adına yukarıdaki adımları izleyip, uygulamanız yeterli olacaktır. Hepsi bu kadar...