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Typora'da Link Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:33 - Tarih: 16 Ocak 2022 - Yorum: 0

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Typora'da Link Ekleme Nasıl Yapılır?En iyi markdown editörü olarak tanımlayabileceğimiz Typora ile ilgili faydalı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Bugün ise sizler için, typora link ekleme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Typora'da elbette link eklemek de mümkün kılınmıştır. Yazdığınız yazıdan sonra, linklemek istediğiniz kelimeyi seçip, aşağıdaki adımları uygulamanız bu yönde yeterli olacaktır. Dilerseniz hemen ilgili yönergeleri inceliyor olacağız.

AYRICA: Typora'da Yatay Çizgi Ekleme Nasıl Yapılır?

Typora'da Link Ekleme Nasıl Yapılır?

Typora'da Link Eklemek

1) Öncelikle Typora uygulamasına giriş yapıyoruz.

Typora'da Link Ekleme 1

2) Ardından Biçim sekmesine tıklıyoruz.

Typora'da Link Ekleme 2

3) Buradaki Hyperlink seçeneğine tıklamamız yeterli olacaktır.

Typora'da Link Ekleme 3

Sonuç olarak bu içeriğimizde, typora link eklemek nasıl oluyor, bu konu hakkında bilgi vermiş olduk. Yazdığınız metin içerisindeki ilgili bölümlerde linkleme yapmak adına, yukarıdaki basit adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır. Bir başka Typora ile ilgili içeriğimizde ise görüşmek üzere.


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