Papara Satıldı! Yeni Sahibi ve Satış Fiyatı!

Türkiye’nin önde gelen dijital ödeme platformlarından Papara, yürütülen ihale sürecinin ardından resmen el değiştirdi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılan şirket ve bağlı yapılar, Emlak Katılım Bankası bünyesine dahil edildi. Satışın 4,27 milyar TL muhammen bedel üzerinden tamamlandığı açıklandı.

Satın Alma Süreci Tamamlandı, Yeni Dönem Başlıyor

Yasa dışı bahis soruşturması sonrası kayyum atanan PPR Holding’e bağlı şirketlerin devri, Sermaye Piyasası Kurulu onayıyla resmiyet kazandı. Bu kapsamda Papara’nın yanı sıra menkul değerler, teknoloji ve sigorta alanındaki iştirakler de yeni yapıya dahil edildi.

Son yıllarda hızla büyüyen dijital finans ekosistemi içinde önemli bir yere sahip olan platformun, kamu bankası çatısı altında yeniden yapılandırılması bekleniyor. Bu hamleyle birlikte dijital bankacılık yatırımlarının güçlenmesi ve finansal hizmetlerin daha geniş bir alana yayılması öngörülüyor.

Gerçekleşen bu devir, Türkiye’de fintech sektöründe dengeleri değiştirebilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.