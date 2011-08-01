Türkiye'de 5G Kullanımı: Abone Sayısı 30 Milyona Dayandı!

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 18:12 - Tarih: 10 Nisan 2026 - Yorum: 0

5GTürkiye’de 5G teknolojisi kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklanan verilere göre, Nisan ayında başlayan süreçte kullanıcı sayısı hızla artarak 30 milyona yaklaştı.

Türkiye'de Kaç Kişi 5G Kullanıyor?

5G Hızla Yayılıyor, Kapsama Alanı Genişliyor

Ülkede yaklaşık 32 milyon 5G uyumlu cihaz bulunurken, bunların büyük kısmı aktif olarak yeni nesil şebekeye bağlanmış durumda. Bu hızlı geçiş, yüksek hız ve düşük gecikme avantajlarının kullanıcılar tarafından benimsendiğini gösteriyor.

Altyapı tarafında ise Türk Telekom öncülüğünde yapılan yatırımlarla fiber ağ genişlemeye devam ediyor. Yetkililer, önümüzdeki 2 yıl içinde Türkiye genelinde tam 5G kapsaması hedeflendiğini belirtiyor.


