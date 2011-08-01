macOS için geliştirilen Badgeify uygulamasındaki özelleştirme seçenekleri sayesinde kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek oldukça kolaydır. Bu özelleştirmelerden biri de menü çubuğunda görünen uygulama simgelerinin boyutunu değiştirme seçeneğidir. Badgeify'da simge boyutunu değiştirmek, menü çubuğunun görsel görünümünü kişiselleştirmenize yardımcı olur. Bu ayar, menü çubuğunda kaplanan alanı etkilemez; yalnızca simgelerin daha küçük veya daha büyük görünmesini sağlar. Yani tamamen kişiselleştirme üzerine bir özelliktir. Dilerseniz, aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamaların simge boyutunu değiştirebilirsiniz.

Badgeify'da Uygulamaların Simge Boyutu Nasıl Değiştirilir?

1) Badgeify uygulamasını açın. Ayarlar sayfasında yer alan "Advanced" sekmesine geçin.

2) Bu bölümde bulunan "Icon size" adlı açılır menüyü bulun.

3) Açılır menüden ihtiyaçlarınıza uygun simge boyutunu seçebilirsiniz. "Normal" seçeneği, varsayılan simge boyutudur ve çoğu kullanıcı için dengeli bir görünüm sunar. "Small" seçeneği, simgeleri daha küçük göstererek menü çubuğunda daha minimal ve sade bir görünüm elde etmenizi sağlar. "Large" seçeneği ise simgelerin daha belirgin ve kolay fark edilir olmasını sağlayacaktır. Kullanımınıza göre dilediğiniz simge boyutunu seçebilirsiniz.

Badgeify'ın simge boyutu ayarı, menü çubuğunuzu alan açısından değil, yalnızca görsel açıdan özelleştirmenizi sağlar. İster daha küçük ister daha belirgin simgeler tercih edin; "Advanced" bölümündeki "Icon size" seçeneği sayesinde simge görünümünü dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.