Badgeify'da Uygulama Simgesi Nasıl Değiştirilir?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 14:06 - Tarih: 11 Nisan 2026 - Yorum: 0

BadgeifymacOS'ta Dock yerine menü çubuğuna uygulama eklemeyi mümkün kılan Badgeify, kişiselleştirme konusunda oldukça esnek seçenekler sunuyor. Eklediğiniz uygulamaların menü çubuğunda nasıl görüneceğini belirlemek tamamen sizin kontrolünüzdedir. Özellikle sade bir görünüm isteyenler veya tüm simgeleri tek tip hâline getirmek isteyenler için simge değiştirme özelliği oldukça kullanışlıdır. Bu yazımızda, Badgeify'da bir uygulamanın simgesini nasıl değiştirebileceğinizi adım adım anlatıyor olacağız.

1) Öncelikle Badgeify uygulamasını açın. Ardından,"General" > "Icons" başlığı altında menü çubuğuna eklediğiniz uygulamaları göreceksiniz.

2) Simgesini değiştirmek istediğiniz uygulamanın sağ tarafında bulunan "i" ikonuna tıklayın.

3) Açılan ayar penceresinde "Menu bar icon" adlı başlığın sağ tarafındaki açılır menüye tıklayın.

4) Bu bölümden iki farklı yöntemle simge belirleyebilirsiniz. Varsayılan ikonlar arasından bir seçim yapabilirsiniz. Ya da "Add Icon" butonuna tıklayarak, SVG uzantılı özel bir simge yükleyebilirsiniz.

Sonuç olarak, Badgeify’ın simge değiştirme özelliği sayesinde yalnızca uygulamaları menü çubuğuna taşımakla kalmaz, aynı zamanda onların varsayılan simgesini de özelleştirebilirsiniz. Bu şekilde, menü çubuğunuz artık sadece işlevsel bir alan değil; aynı zamanda kişisel tasarım anlayışınızı yansıtan bir çalışma alanına dönüşecektir.


