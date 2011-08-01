macOS’ta uygulamalara hızlı erişim sağlamak denince çoğu kullanıcının aklına ilk olarak Dock gelir. Ancak Dock yerine doğrudan menü çubuğunu kullanmak isteyenler için farklı bir yaklaşım da mümkün. Badgeify, sık kullandığınız uygulamaları Dock’a eklemek yerine menü çubuğuna taşımanıza imkân tanıyan bir uygulamadır. Böylece ekranın üst kısmında, her zaman erişilebilir bir alandan uygulamalarınızı başlatabilirsiniz. Bu yazımızda, Badgeify ile menü çubuğuna nasıl uygulama ekleyebileceğinizi anlatacağız.

Badgeify ile Menü Çubuğuna Uygulama Nasıl Eklenir?

1) Öncelikle Badgeify uygulamasını açın.

2) Ayarlar sayfasındaki "General" bölümünde olduğunuzdan emin olun.

3) Ekranının alt bölümünde yer alan “+” (artı) simgesine tıklayın. Bu buton menü çubuğuna yeni bir uygulama eklemenizi sağlar.

4) Açılan pencereden menü çubuğuna eklemek istediğiniz uygulamayı seçin. Seçtiğiniz uygulama Badgeify uygulama listesine anında eklenmiş olacaktır. Bu şekilde, ilgili uygulamayı menü çubuğunda görebilirsiniz.

Badgeify ile menü çubuğuna uygulama eklemek sadece birkaç adımda tamamlanır. Ayarlar sayfasındaki artı simgesini kullanarak istediğiniz uygulamayı kolayca ekleyebilir ve Dock yerine menü çubuğu üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Daha sade bir görünüm ve daha hızlı erişim isteyenler için bu yöntem oldukça etkili bir alternatif oluşturmaktadır.