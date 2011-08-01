Mac’inizi her açtığınızda kullandığınız bazı uygulamaların otomatik olarak çalışması büyük kolaylık sağlar. Özellikle uygulamaları Dock yerine doğrudan menü çubuğuna eklemenizi sağlayan Badgeify gibi uygulamalarda bu özellik çok daha önemlidir. Badgeify, seçtiğiniz uygulamaları menü çubuğundan kontrol etmenizi sağlayan bir uygulamadır. Bu yüzden, bilgisayar açıldığında Badgeify'ın başlangıçta aktif olması çok önemlidir. Badgeify uygulamasını başlangıçta otomatik olarak açmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

macOS Uygulaması "Badgeify" Başlangıçta Nasıl Açılır?

1) Öncelikle, uygulama açıkken "Settings..." sekmesine tıklayın.

2) Açılan penceredeki "General" sayfasında yer alan "Start at login" seçeneğini aktif konuma getirmeniz yeterli olacaktır.

Sonuç olarak, macOS’ta Badgeify uygulamasını başlangıçta açılacak şekilde ayarlamak oldukça kolaydır. Eğer Badgeify uygulamasını sürekli kullanıyorsanız, bu ayarı aktif hâle getirmeniz günlük kullanım deneyiminizi daha verimli hâle getirecektir.