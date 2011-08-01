Instagram'a Yıllardır Beklenen Özellik Geliyor!

Instagram, kullanıcıların uzun süredir talep ettiği önemli bir yenilik üzerinde çalışıyor. Platformun, gönderi açıklamalarına doğrudan tıklanabilir bağlantı ekleme özelliğini test etmeye başladığı ortaya çıktı. Bu değişiklik, özellikle içerik üreticileri, markalar ve dijital pazarlama uzmanları için önemli bir dönüşüm anlamına geliyor.

Bugüne kadar kullanıcılar, paylaşımlarında bağlantı vermek için genellikle “link biyoda” gibi yönlendirmeler kullanmak zorunda kalıyordu. Bu durum, birden fazla bağlantıyı tek sayfada toplayan üçüncü parti servislerin yaygınlaşmasına neden olmuştu. Yeni özellikle birlikte paylaşılan URL’lerin artık düz metin yerine aktif ve tıklanabilir link olarak çalışması bekleniyor.

Yeni Link Özelliği İlk Etapta Ücretli Abonelere Sunulacak

Sızdırılan bilgilere göre test sürecindeki bu özellik, başlangıçta yalnızca Meta Verified abonelerine açılacak. Böylece doğrulanmış hesap sahipleri, gönderi açıklamalarına doğrudan bağlantı ekleyerek takipçilerini platform içi tarayıcı üzerinden ilgili sayfalara yönlendirebilecek.

Ayrıca test kapsamında kullanıcıların aylık en fazla 10 gönderide link paylaşabileceği belirtiliyor. Bu sınırın, spam içerikleri azaltmak ve platform dışına yönlenen trafiği kontrollü şekilde yönetmek amacıyla getirildiği ifade ediliyor.