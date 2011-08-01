YouTube Deepfake İçeriklerine Karşı Yeni Adım Attı

YouTube, yapay zeka ile üretilen sahte içeriklere karşı yürüttüğü çalışmaları genişletiyor. Platform, kullanıcıların yüz ve seslerinin izinsiz şekilde kullanıldığı videoları tespit edebilen sistemi daha fazla kişi ve kuruma açtığını duyurdu.

Deepfake İçeriklere Karşı Kapsam Genişliyor

Yeni düzenlemeyle birlikte yalnızca bireysel kullanıcılar değil; menajerlik şirketleri, ajanslar ve tanınmış isimler de bu araçtan yararlanabilecek. Böylece, bir kişinin dijital benzerliğini kullanan içerikler daha hızlı şekilde belirlenip kontrol altına alınabilecek.

Sistem, YouTube’un halihazırda kullandığı Content ID benzeri bir tarama altyapısı ile çalışıyor. Platforma yüklenen videolar analiz edilerek, yapay zeka ile oluşturulmuş yüz ve ses taklitleri tespit ediliyor. Hak sahipleri, izinsiz kullanım durumunda içeriklerin kaldırılmasını talep edebiliyor.

Daha önce sınırlı kullanıcılarla test edilen sistemin kapsamı; gazeteciler, kamu görevlileri ve siyasi figürlerin ardından şimdi eğlence sektörünü de içine alacak şekilde genişletildi. Bu gelişme, platformda daha güvenli bir içerik ekosistemi oluşturulması yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.