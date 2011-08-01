UpNote’ta yapılacaklar listesi oluştururken bazen maddelerin sırasını değiştirmek gerekebiliyor. Özellikle plan yaparken veya öncelik belirlerken, bir görevi yukarı taşımak ya da aşağı almak fayda olabilir. Neyse ki UpNote bu işin oldukça kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasına imkân tanımaktadır. UpNote'ta yapılacaklar listesinin sıralamasını değiştirmek için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

UpNote'ta "Yapılacaklar Listesinin Sıralaması" Nasıl Değiştirilir?

1) Öncelikle istediğiniz bir notunuzun içinde yapılacaklar listesi oluşturun.

2) Sırasını değiştirmek istediğiniz yapılacaklar listesi maddesine tıklayın.

3) Ardından, ekranın alt kısmında yer alan biçimlendirme menüsüne gelin. Burada bulunan “Listeyi yukarı taşı” veya “Listeyi aşağı taşı” butonlarına tıklayın. Seçtiğiniz madde, istediğiniz yöne doğru anında yer değiştirecektir.

Sonuç olarak, bu özellik sayesinde yapılacaklar listesinin sıralamasını sürükle-bırak gibi uğraştırıcı yöntemlere gerek kalmadan hızlıca değiştirebilirsiniz. Günlük planlarınızdaki önceliklerinizi anlık olarak sıralayabilmeniz, düzenli kalmanızı da ciddi anlamda kolaylaştıracaktır.