Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

UpNote'ta "Yapılacaklar Listesinin Sıralaması" Nasıl Değiştirilir?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 12:33 - Tarih: 01 Nisan 2026 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


UpNoteUpNote’ta yapılacaklar listesi oluştururken bazen maddelerin sırasını değiştirmek gerekebiliyor. Özellikle plan yaparken veya öncelik belirlerken, bir görevi yukarı taşımak ya da aşağı almak fayda olabilir. Neyse ki UpNote bu işin oldukça kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasına imkân tanımaktadır. UpNote'ta yapılacaklar listesinin sıralamasını değiştirmek için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: UpNote'ta "Açılır/Kapanır Bölmenin Arka Plan Rengi" Nasıl Değiştirilir?

1) Öncelikle istediğiniz bir notunuzun içinde yapılacaklar listesi oluşturun.

UpNote'ta "Yapılacaklar Listesinin Sıralaması" Nasıl Değiştirilir? - 1

2) Sırasını değiştirmek istediğiniz yapılacaklar listesi maddesine tıklayın.

UpNote'ta "Yapılacaklar Listesinin Sıralaması" Nasıl Değiştirilir? - 2

3) Ardından, ekranın alt kısmında yer alan biçimlendirme menüsüne gelin. Burada bulunan “Listeyi yukarı taşı” veya “Listeyi aşağı taşı” butonlarına tıklayın. Seçtiğiniz madde, istediğiniz yöne doğru anında yer değiştirecektir.

UpNote'ta "Yapılacaklar Listesinin Sıralaması" Nasıl Değiştirilir? - 3

Sonuç olarak, bu özellik sayesinde yapılacaklar listesinin sıralamasını sürükle-bırak gibi uğraştırıcı yöntemlere gerek kalmadan hızlıca değiştirebilirsiniz. Günlük planlarınızdaki önceliklerinizi anlık olarak sıralayabilmeniz, düzenli kalmanızı da ciddi anlamda kolaylaştıracaktır.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık