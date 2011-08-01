UpNote kullanırken uzun notları daha düzenli ve okunabilir hâle getirmenin en pratik yollarından biri, açılır/kapanır bölmeleri renklendirmektir. Özellikle önemli kısımları vurgulamak veya içerikleri kategorilere ayırmak için arka plan rengi kullanımı oldukça etkili bir çözümdür. UpNote'ta açılır/kapanır bölmenin arka planını renklendirmek için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

UpNote'ta "Açılır/Kapanır Bölmenin Arka Plan Rengi" Nasıl Değiştirilir?

1) Öncelikle istediğiniz bir notunuzun içerisine açılır/kapanır bölme ekleyin.

2) İlgili açılır/kapanır bölmenin sağ tarafındaki üç nokta simgesine tıklayın.

3) Açılan menüden “Arka plan rengi” seçeneğinin üzerine gelin.

4) Seçenekler arasında yer alan renklerden dilediğinizin üzerine tıklayarak, açılır/kapanır bölmenin arka plan rengini değiştirebilirsiniz.

UpNote'ta açılır/kapanır bölmelerin arka plan rengini değiştirmek, not içindeki bölümleri daha belirgin hâle getirerek, hangi içeriğin ne ile ilgili olduğunu daha hızlı anlamayı sağlayacaktır. Özellikle uzun ve karmaşık notlarda görsel ayrım oluşturmak, hem okuma konforunu artırır hem de içerik yönetimini kolaylaştırır. Bu özelliği mutlaka denemenizi öneririz.