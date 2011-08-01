Samsung Galaxy S27 Bekleyenlere RAM Tarafında Kötü Haber!

Samsung’un 2027’de tanıtması beklenen Galaxy S27 serisi hakkında yeni donanım bilgileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Son iddialar, yeni modellerin tamamında LPDDR6 RAM kullanılacağı beklentisinin gerçekleşmeyebileceğine işaret ediyor. Samsung’un bazı Galaxy S27 modellerinde yeni nesil LPDDR6 yerine geliştirilmiş LPDDR5X bellekleri tercih edebileceği belirtiliyor.

Güney Koreli The Bell’in haberine göre Samsung’un mobil birimi, Galaxy S27 serisinde kullanılmak üzere Micron tarafından geliştirilen 1γ üretim sürecine sahip LPDDR5X RAM için kalite testleri gerçekleştiriyor. Aynı belleklerin daha önce Galaxy S26 ailesinde kullanılması gündeme gelmiş ancak maliyet nedeniyle geçişin sonraki nesle bırakıldığı aktarılıyor.

Galaxy S27 RAM ve İşlemci Seçenekleri Nasıl Olabilir?

Samsung’un kararında RAM fiyatlarının önemli rol oynadığı belirtiliyor. Micron’un yeni üretim sürecine geçen belleklerde önceki nesillere kıyasla genellikle yüzde 20-30 civarında fiyat primi uyguladığı aktarılıyor.

Samsung ile Micron arasında yürütülen yeni dönem görüşmelerinde ise Micron’un Samsung’un kendi bellek çözümlerinden yaklaşık yüzde 50 daha yüksek bir seviyeden pazarlığa başlayabileceği öne sürülüyor. Bu oran henüz kesinleşmiş bir anlaşma fiyatını ifade etmiyor.

Galaxy S27 serisinin işlemci tarafında da model ve bölgeye göre farklılaşması bekleniyor. Son sızıntılar Exynos 2700 işlemcisinin Galaxy S27 ailesinde kullanılabileceğini gösteriyor. İşlemcinin Samsung’un ikinci nesil 2 nm SF2P üretim teknolojisini temel alacağı ve LPDDR6 desteğine sahip olacağı iddia ediliyor.

Samsung’un LPDDR5X kullanmaya devam etmesi doğrudan düşük performans anlamına gelmiyor. Ancak Galaxy S27 serisinde LPDDR6 bekleyen kullanıcılar açısından modeller arasında bellek teknolojisi farkı oluşması mümkün görünüyor. Samsung’un nihai RAM, işlemci ve model dağılımını telefonların resmi tanıtımına yaklaşırken açıklaması bekleniyor.