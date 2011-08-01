Gece Öksürük Nedenleri ve Gece Öksürüğü Nasıl Geçer?

Geceleri öksürük tutması, uygunsuz uyku pozisyonu, gastroözofegeal reflü hastalığını tetikleyebilecek yiyeceklerin geç saatlerde tüketilmesi veya solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle görülebilir. Çocuklarda ve yetişkinlerde gece öksürüğü rahatsız edici boyutlarda olabilir. Biz de bu yazımızda gece öksürüklerinin sebepleri ve "gece öksürüğü nasıl geçer?" konusundan bahsedeceğiz.

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Öksürük, genel olarak boğaza gelen istenmeyen parçacıkların atılabildiği ya da hastalık sebepli tahriş nedeniyle sık sık tekrarlanan bir mekanizmadır. Gün içerisinde herhangi bir zamanda görülebilen öksürüklerin, istenmeyen maddeleri solunum sisteminden uzaklaştıran vücudun bir koruyucusu olduğu düşünülmektedir.

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Bununla birlikte gece sık sık öksürmek normal değildir ve tıbbi yardım almak gerekir. Çocuk ya da yetişkin olsun, sürekli olan gece öksürükleri göğüs rahatsızlığı hissi verir ve iyi bir gece uykusunu bozarak, sonraki günün yorgun, verimsiz ve enerjisiz olarak geçmesine neden olur.

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Gece Öksürüklerinin Sebebi Nedir?

Bazı insanların gün boyunca öksürük yaşamasa da gece olduğunda rahatsız edici öksürükleri yaşanabilir. Gece öksürük nedenleri aşağıdakiler olabilir;

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1.) Astım

Çoğu zaman astım, gece öksürüğünün bir nedeni olarak görülmektedir. Özellikle gece öksürükleri astım için bir uyarı işareti olabilir.

2.) Sinüzit

Sinüslerin dolması ile meydana gelen viral veya bakteriyel bir enfeksiyon olan sinüzit. boğazda sebep olduğu tahriş nedeniyle gece öksürüklerinin sebepleri arasında yer alır.

3.) Reçeteli İlaçlar

Doktorlar tarafından reçete edilen bazı ilaçların kullanılması sonucunda gece öksürmesi yapan yan etkiler görülebilir. Özellikle yüksek tansiyon hastaları için reçete edilen ACE inhibitörleri, geceleri kuru öksürük nedeni ile ün yapmıştır. Bu gibi durumlarda doktorunuz ile konuşarak dozun azaltılması ya da farklı bir ilaç denenmesi ile öksürüğün rahatlatılması sağlanabilir.

4.) Sigara İçmek

Sigara alışkanlığı, gece öksürüklerinin başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. Yıllarca sigara içilmesi, vücudun mukus (balgam) üretimini artırmasına yol açar ve aşırı mukus durumu, tekrarlayan -özellikle geceleri- öksürükle sonuç verir.

5.) Viral Enfeksiyonlar

Soğuk algınlığı veya mevsimsel grip gibi üst solunum yollarını etkileyen viral enfeksiyonlar, yetişkinlerde gece öksürüğü sebeplerinden biridir. Gece öksürüğüne ilaveten, genellikle boğaz ağrısı, ateş ve vücutta kırılganlık ile kendini gösterir.

Soğuk algınlığı nedenli enfeksiyonlar geçtikten sonra bile birkaç hafta sürebilen kuru öksürükler deneyimlenebilir.

6.) Kalp Problemleri

Gece öksürüğü, kalpte sorunlar olabileceğini de gösterebilir. Özellikle konjestif kalp yetmezliğinin varlığına işaret edebilir. Bu rahatsızlığı çeken insanlar, daha çok mukus üretimi yapar ve öksürük oluşur. Kalp problemleri yaşayan kişilerde balgamlı öksürük durumundaki mukus, pembemsi renkte görülebilir. Kalp sorunu olanlar, balgamlı öksürüğün yanı sıra nefes darlığı veya kalp çarpıntısı hakkında şikayet edebilir.

7.) Akciğer Enfeksiyonu

Bronşit veya zatürre (pnömoni) içeren akciğer enfeksiyonları gece öksürüğüne neden olabilir. Viral bir enfeksiyon olan bronşit, solunum yollarının iltihaplanması nedeniyle akciğerlere giden hava yollarının tıkanması durumudur. Hava geçişlerinin daralması nedeniyle de düzgün bir şekilde soluma yapılamamaktadır. Balgamlı ya da kuru öksürük durumu, enfeksiyonun solunum yollarını ne kadar etkilediğine bağlı olarak değişebilir.

Virüsün kolonizasyonunun alt solunum yolu ile sınırlı kalması durumunda kalıcı kuru öksürük muhtemel bir sonuçtur. Mukus en az 3 ay süren öksürük oluşturarak kronik bronşit gösterir. Diğer birçok akciğer hastalığı çeken insanların da gece boyunca sürekli öksürme eğilimi çektiği görülmektedir.

8.) Gastroözofageal Reflü Hastalığı

Mide kapakçığının zayıflaması gibi durumlarda mide asidinin yemek borusundan yukarıya boğaza doğru gelmesi ile göğüste yanma hissi oluşur. Bununla ortaya çıkabilecek öksürükler, ağır bir yemekten sonra görülebilir. Bazı durumlarda boğaza kadar gelen mide asidi akciğerlere girebilir. Dolayısıyla, reflü asidiyle ilişkili öksürme eylemi, vücudun ciğerlerdeki sıkışmış asidi ortadan kaldırma mekanizmasıdır.

9.) Yanlış Uyku Pozisyonu

Geceleri uyurken yastık kullanmamak, mide asidinin yemek borusuna sızmasına ve mukozanın boğazda birikmesine neden olabilir. Bu durum da geceleri kişinin öksürmesine neden olabilir. Normal yastık kullanımının yanı sıra reflü rahatsızlığı yaşayanlar için özel reflü yastığı da satın alınabilir.

Ayrıca öğle veya akşam yemeklerinin ardından hemen uyuyorsanız da reflü belirtileri tetiklenebilir. Bu nedenle yemek yeme ve yatma arasında en az 2 saat bırakmanız iyi olacaktır.

10.) Postnazal Damla

Soğuk algınlığı, grip ya da sinüs enfeksiyonu gibi solunum ile ilgili sorunlarda, burun deliklerinde oluşan mukusun boğaza doğru akmasıyla birlikte boğazda bir yumru hissi oluşur. Bu da boğazı temizleme ihtiyacından öksürüğe neden olur.

11.) Alerjik

Herhangi bir şeye karşı alerjiniz varsa ve gece boyunca bunlara maruz kalma durumu da aniden öksürüklere neden olabilir. Bağışıklık sistemi, alerjenleri zararlı maddeler olarak kabul eder ve bu nedenle soluma durumlarında solunum yollarını tahriş eder.

Tahriş nedeniyle oluşan mukustan kurtulmak için de kişi, geçici olarak aşırı öksürebilir. Güçlü öksürmenin yanı sıra alerjenlere temas da kaşıntılı sulanmış gözlere ve burun tıkanıklığına neden olabilir.

Ayrıca çoğu kişinin yatmadan önce süt içme alışkanlığı vardır. Süt ürünlerine karşı bir alerji durumunda da bu kişiler, gece boyunca öksürük yaşayabilirler.

12.) Düşük Demir Diyeti

Demir bakımınından zayıf bir diyet ile beslenen kişilere er ya da geç demir eksikliği teşhisi konacağı açıktır. Demir eksikliği olan kişiler, sıklıkla boğaz ağrısından şikayet eder, ki bu da güçlü öksürmeye neden olur. Diyetle alınan demir miktarının artırılması boğazdaki tahrişi azaltacak ve daha sonra öksürüğü azaltacaktır.

Gece Öksürüğü Nasıl Geçer? - Gece Öksürüğü Tedavisi

"Geceleri öksürüyorum." diyorsanız, yapabileceğiniz birkaç adım vardır. Gece öksürüğünü kesmek için aşağıdaki bazı adımları deneyebilirsiniz.

1.) Tuzlu Su ile Gargara

Geceleri sık sık öksürük şikayetiniz varsa ılık tuzlu suyla gargara yapmayı deneyebilirsiniz. Yarım çay kaşığı tuzu bir fincan ılık suya ilave ederek iyice karıştırın ve öksürüğü azaltmak için gargara yapın.

2.) Bal

Yapılan araştırmalara göre balın gece meydana gelen öksürüklere karşı azaltıcı bir etki gösterdiği görülmüştür. Bal tamamen güvenlidir ve çocuklarda gece öksürüğü için önerilmektedir. Öncelikle doktorunuza danışarak ne kadar alınması gerektiğini kararlaştırabilir ve çocuğunuza rahatlama için verebilirsiniz.

3.) Buhar Solunması

Fazla mukus üretimi genellikle göğüs tıkanıklığına ve sürekli öksürüğe neden olur. Buhar solumak, mukus oluşumunu azaltmanın ve öksürüğün iyileştirilmesinin kolay yollarından biridir.

4.) Su Tüketiminin Artırılması

Bol miktarda su içmek de öksürüğe iyi gelir. Gün boyunca yeterli miktarda su tüketilmesi, mukusun inceltilmesine yardımcı olur ve böylece geceleri göğüs tıkanıklığı ve öksürükten kurtulabilirsiniz.

5.) İlaç

Diğer basit denemelerin yanı sıra öksürük geçmez ise doktora giderek ilaç reçete etmesini isteyebilirsiniz. Gece öksürüğü için reçete edilen bazı ilaçlar, alerjiler ve soğuk algınlıklarından ötürü olan öksürüğü bastırabilir ve hatta durdurabilir.

6.) Antihistaminikler

Doktor reçeteçesi ile alınabilecek antihistaminikler, ayrıca alerjik bir öksürüğün giderilmesine yardımcı olabilir. Bir kişi alerjene maruz kaldığı zaman, vücut hücreleri tarafından rahatsız edici belirtilere sebep olan histamin denilen kimyasalları salgılar. Alınan antihistaminikler de adından belli olduğu gibi bu histaminlerin salınmasını durdurmak için etkili olup, alerji semptomlarını azaltmaya veya önlemeye yardımcı olur.

7.) Gece Yemeklerinden Kaçınmak

Gece öksürüğü nedenleri içerisinde bahsettiğimiz gibi reflü sorunundan kaynaklanan bir gece öksürüğünüz varsa, yatmadan en az 2 saat önce herhangi bir şey yemeyi bırakmalısınız.

8.) Viks

Kişinin kendisi için sinir sebebiyken diğer aile üyeleri için de uyanma nedeni olan şiddetli gece öksürükleri sinir bozucu olabilir. Çeşitli eczanelerden alınabilecek olan Viks, hastanın ayak tabanı altına sürülerek kalın yün çoraplar giyildiğinde etkisini göstermektedir. Bu uygulama, kimileri tarafından öksürmeyi durdurmak için sihirli bir değnek işlevi görmektedir. Kullanan bazı kişilere göre 5-7 dakika içerisinde öksürüğü rahatlattığı bildirilmiştir. Ayrıca biraz olarak göğüse masaj eşliğinde de sürülebilir.

SONUÇ:

Gece öksürük nedenleri ve "gece öksürüğü nasıl geçer?" hakkında yazımızın sonuna gelirken, evde uygulayabileceğiniz adımların dışında öksürüğünüz devam ediyorsa mutlaka doktora gitmenizi öneririz. Bu sayede konulan teşhise göre gerekli tedaviyi alabilirsiniz. Farklı görüşleriniz varsa bize aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz.