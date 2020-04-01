Hamilelikte (Gebelikte) Oruç Tutulur mu? Zararlı mı?

Hamilelik dönemi ramazan ayına gelen anne adayları "hamilelikte oruç tutmak sakıncalı mı?" ya da "gebelikte oruç tutmak bebeğe zarar verir mi?" sorularını merak etmektedir. Ancak hamilelik süresi boyunca oruç tutulması uzmanlar tarafından önerilmemektedir. Çünkü hamile bir kadının hamile olmayanlara göre daha fazla sıvı ve gıda alması gerekli ve önemlidir. Bu yazımızda da "hamilelikte oruç tutulur mu?" konusunu inceleyeceğiz.

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Hamilelikte (Gebelikte) Oruç Tutmak Sakıncalı mı?

Hamilelikte oruç tutmak isteyen anne adayları, öncelikle bunun için doktoruna başvurmalıdır. Ancak doktorlarımız da haklı olarak anne ve bebek için zararlı olduğunu söyleyip, yine de bu yükümlülük altına giremeyeceklerini söylemektedir. Ancak burada öncelik anne ve bebek sağlığı olduğu için oruç tutulmaması dikkate alınmalıdır.

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Gebelik döneminde damarlardaki kan miktarı hamilelik öncesine göre arttığı için daha çok su ihtiyacı hissedilir. Oruç tutmak, anne adayının yeterli sıvı alamamasına neden olduğu için tehlikelidir. Çünkü hamilelikte susuz kalmak ve yeterli sıvı alamamak erken doğum riski gibi bazı ciddi problemleri doğurmaktadır. Özellikle gebelikte su içmenin faydaları bir hayli fazladır.

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Aynı şekilde anne adaylarının normal kadınlara göre kan şekerleri daha fazla düşme eğiliminde olduğu için sık aralıklarla yemek yerler. Oruçluyken aç kalındığı için bulantı, kusma, mide yanması, kabızlık gibi birtakım şikayetlerde artış görülebilir. Ayrıca lütfen hamilelikte yaz aylarında oruç tutmanın günler sıcak, uzun ve nemli olduğu için baş ağrısına, bitkinliğe, asitliğe ve baş dönmesine neden olabileceğini unutmayın.

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Bunların yanı sıra özellikle gebelikte bazı riskli durumları (erken doğum riski, kanama, çoğul gebelik gibi) olan anne adaylarının da orucu kesinlikle tutmamaları önerilir. Gebelikte uzun süre aç kalmadan sık sık ve azar azar yemek yenmesi önerilir.

Tüm risklere rağmen oruç tutmak isteyen hamileler, oruçlarını doktorlarına danışarak denetimli şekilde tutmalıdırlar ve hamilelikte yapılan egzersizleri oruçluyken yapmamalıdırlar.

Lohusalık Döneminde Oruç Tutulur mu?

Lohusalık döneminde de oruç tutmak, bebek için gerekli olan anne sütünün miktar ve kalitesini etkileyebilir ve bebeğin beslenmesini güçleştirebilir. Bu nedenle doğrumdan sonraki 6 haftalık dönem olan bu lohusalıkta oruç tutulması önerilmez.

İslam dinine göre de lohusalık döneminde kanama devam ettiği sürece kadın, namaz kılmaktan ve oruç tutmaktan muaftır. Ayrıca dinde kolaylık olarak lohusalık döneminde kılınmayan namazlar daha sonradan külfet olabileceğinden kaza da edilmez. Ancak oruç daha az olduğundan hamilelikte oruç tutamayan kadınlar lohusalık dönemi de geçtikten sonra kaza edebilirler.

Hamilelikte Oruç Tutmanın Zararları

Anne adayları bu dönemlerde daha fazla suya ihtiyaç duydukları için susuz kalmaları erken doğum risklerini artırır.

Uzun süreli açlık durumlarında keton adı verilen yapılar oluşabileceğinden bebeğin nörolojik gelişimini olumsuz etkileyebilir.

Hamile bir kadının metabolizmasında insülin direnci gelişmesi kolaylaştığı için üstüne bir de oruç tutarak aç kalındığında, gebelik diyabeti görülmesi daha kolaydır.

Bulantı, kusma, mide yanması, kabızlık gibi şikayetlerde artış görülebilir.

Sıvı ihtiyacı karşılanamaması nedeniyle kan basıncının düşmesi ve dolaşımda yavaşlama, oksijen ve besin öğelerinin yeterince bebeğe ulaşmaması ile anomalilerin görülme riski artabilir.

Sıvı ihtiyacı karşılanamadığı için amniyon (plesenta ile bebek arasındaki su) sıvısının azalması, düşük riski ve bebeğin düşük ağırlıkta doğması görülebilir.

Uzun süreli açlık nedeniyle halsizlik, sinirlilik, baş dönmesi ve baş ağrısı görülebilir.

Gastrit şikayeti olan hamilelerde mide rahatsızları daha da artış gösterebilir.

Emzirirken Oruç Tutulur mu?

Aynı şekilde normalde de az sütü olan anne adayları oruç tuttukları zaman daha da azalma durumu olacağından oruç tutması önerilmez. Çünkü yapılan araştırmalara göre kısa süreli yemek yememenin sütü azaltmadığı, ancak ciddi sıvı kaybının sütü azaltabileceği gösterilmiştir.

Emzirme döneminde oruç tutmak isteyen anne adayları, bunu öncelikle dini hassasiyeti olan doktorlara başvurabilirler. Doktorun söyleyeceğine göre adım atılabilir.

Ayrıca emzirme döneminde bebeğinizi ilk altı ay sadece anne sütüyle besleyeceğiniz için; kilo alımını ve sütünüzü kontrol etmelisiniz. Bebeğiniz 6 aydan büyükse, ek besinlerle takviye yapabileceğiniz için oruç tutabilirsiniz. Ama yine de dengeli beslenmeye dikkat edilmelidir.

Hamilelikte (Gebelikte) Güvenli Oruç için İpuçları

Hamilelikte (gebelikte) oruç tutmak sakıncalı olmakla birlikte doktorunuza danıştıktan sonra arada tutabileceğiniz söylendiyse, bazı şeylere dikkat etmelisiniz.

Gün boyunca vücudunuzun nemli kalmasını sağlamak için bol su ve taze meyve suları içebilirsiniz.

Vücudunuz bütün gün yiyeceklerden uzak kalacağı için orucunuzu açarken aç karnına ağır yiyecekler yememeye dikkat edin.

Enerji seviyelerinizi koruma yardımcı olacak doğal şekerler ve mineraller içerdiğinden 2-3 çeşit meyve yiyebilirsiniz. Süt ve hindistan cevizi suyu da mükemmel besin kaynaklarıdır.

Oruç tutarken yorulmamak için uzun mesafeler yürümekten ve diğer fiziksel aktivitelere maruz kalmaktan kaçının.

Eğer oruç tutarken kendinizi kötü hissedecek belirtiler hissederseniz, orucu derhal kesmeniz önerilir.

Yüksek şekerli ve kafeinli içeceklerden (çay, kahve vb.) uzak durun.

Stresli aktivitelerden kaçının ve sakin kalmaya çalışın.

Hamilelikte (Gebelikte) Oruç Tutmak - Diyanet

Dini açıdan hamileler oruç tutmak zorunda mı? sorusu sorulabiliyor. Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de hamile olmak ve emzirmektir. İslam dinine göre hamile ve emziren kadınlar oruç tutmayabilir. Daha sonra uygun olduklarında kaza edebilirler.

Hamilelikte oruç tutmak konusunda ve lohusalık için de yukarıda da dediğimiz gibi oruç tutmamak dinen günah değildir. Yani "gebelikte oruç tutmamak günah mı?" diye düşünülmemelidir. Lohusalıkta da oruçtan ve namazdan muaf durumu vardır.

Bunun yanı sıra lohusalık halinin en uzun müddeti 40 gündür. 40 günden sonra, ister kanama kesilsin ya da kesilmesin gusül abdesti alınıp namaz ve oruç ibadetleri yapılabilir. Ancak emzirme durumu olduğu için doktorunuza danışmanız gerekir.

"Hamilelikte oruç tutulur mu?", "gebelikte oruç tutmak sakıncalı mı?" ve lohusalıkta oruç tutmak konularından bahsettik. Eğer istiyorsanız, öncelikle doktorunuza danışmayı unutmayın. Gebelikte oruç tuttunuz mu? Bunun hakkındaki görüşleriniz ya da bu konuda doktorunuzun söylediği varsa, lütfen aşağıdaki yorum alanından bizlere yazmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz...