Hamilelikte Karides Yenir mi? Gebelikte Karides Yemek

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) karides yenir mi?" Hamilelik, bedeninizde meydana gelen değişikliklerin yanı sıra diyetinizde de değişiklik yapılması gereken bir dönemdir. Duruma göre en sevdiğiniz yiyeceklerden bile uzak durmanız gerekir. Ancak bu durum, her gebe kadın tarafından kendinin ve bebeğinin sağlığı ve gelişimi için atılması gereken bir adımdır. Araştırılan konulardan biri de "hamileyken karides yenir mi?" sorusudur. Biz de bu yazımızda hamilelikte karides yemek konusunu işleyeceğiz.

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Gebelikte karides yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte karides yemek gerçekten güvenli mi? Sadece karides değil çoğu deniz ürünü gebelik sürecinde kısıtlamalar ile karşılaşır. Fetüsün normal büyümesi için gerekli protein ve minerallerin bolca bulunmasının yanı sıra deniz ürünlerinde zararlı toksinler de bulunmaktadır. Bu nedenle bazı noktalara dikkat etmek gerekir.

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Hamileyken Karides Yenir mi?

Yaşanan su kirliliği, zehirli kimyasalların birikimine neden olmakla birlikte deniz ürülerinin tüketimini eskisinden daha sorunlu hale getirmektedir. Hamilelik sırasında lokantalarda servis edilen deniz ürünlerinden uzak durmanız önerilir. Çünkü az pişmiş olma ihtimalleri yüksektir ve evde olduğu gibi temiz ortamlarda yapılıyor olmayabilirler.

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Satın aldığınız karideslerin güvenli bir tatlı su kaynağından geldiğinden eminseniz, doktorunuzun önerisini de alarak, hamilelikte karides yemek ara sıra yapılabilir.

Hamilelikte Karides Tüketimi Zararlı mı?

Özellikle çiğ karidesleri gebelik sürecinde tüketmek, son derece zararlıdır ve bir dizi sağlık riski oluşturacağı düşünülmektedir.

Ham deniz ürünleri sindirim sistemine zarar verebilecek bazı parazitleri içerdiğinden dolayı gebelikte çiğ karides yemek, gıda zehirlenmesi riskini doğurabilir.

Deniz ürünleri, bebeğinizin sinir sistemi gelişimini etkilediği düşünülen cıva gibi yüksek toksik maddeler içerebilir.

Kirlenmiş nehirlerden ve göllerden elde edilen karidesler, aynı zamanda bebeğinize sağlık riskleri oluşturabilecek yüksek seviyelerde poliklorlu bifenil içerir.

Ayrıca listeria kontaminasyonu, ölümcül kan zehirlenmesine ve fetüse karşı diğer enfeksiyonlara neden olabilecek çiğ karideslerin tüketilmesi durumunda da mümkündür.

Hamilelikte Karides Tüketimi için Güvenlik İpuçları

Hamilelik sırasında karides tüketiminden kaçınmak en doğrusu olabilir. Ancak yemek isterseniz ve doktorunuza danıştıktan sonra izin verirse ara sıra tüketebilirsiniz. Hamilelik sırasında karides tüketimi konusunda da güvenli olması açısından birtakım yolları bilmelisiniz.

Karidesleri iyi pişirdiğinizden emin olun. Çoğu karidesler iyi bir şekilde piştikten sonra kırmızıya dönüşür ve et genellikle ince ve opak olur.

Karideslerin iyi şekilde pişirilmesi, potansiyel enfeksiyona neden olan etkenlerin öldürülmesini sağlayacaktır.

Karidesleri pişirmeden 24 saat önce dondurmak iyi bir fikirdir. Bu işlem aynı zamanda çok sayıda bulunabilecek organizmayı da öldürecektir.

Karideslerin tuzlanması da tüketilmesinin daha güvenli olmasına neden olabilir.

Pişirme sonrasında da piştikten sonra bile birkaç dakika ısı içerisinde kalmasına izin verin.

Hamilelik döneminde yemekleriniz için taze ürünler seçmeniz de önemlidir. Konserve gıdalar, aynı zamanda bebeğiniz için zararlı olabilecek çok sayıda koruyuculardan oluşur.

Hamilelikte karides yenir mi? sorusuna karşılık, bu yazımızın karar vermenizde yardımcı olacağını umuyoruz. Bilgilere bakıldığı üzere hamilelikte karides yemek, kaçınılması daha doğru olabilecek bir tüketimdir. Bu konuda farklı görüşleriniz varsa bize ve takipçilerimize bilgi vermek için yorum yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.