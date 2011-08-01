Hamilelikte (Gebelikte) Istakoz Yenir mi? Zararlı mı?

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) ıstakoz yenir mi?" Hamilelikte kabuklu deniz ürünleri yemenin hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı için güvenli olup olmadığını merak edebilirsiniz. Hamilelikte tabii ki annenin yediği yemeklere dikkat etmesi gerekir. Bu nedenle beslenmenize yeni bir yiyecek eklemeden önce iyice bilgilendirilmelisiniz. Bu yazımızda da, uzun zamandan beri lüks bir yiyecek olarak görülen gebelikte ıstakoz yemek konusundan bahsedeceğiz.

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Hamilelikte ıstakoz yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Çünkü hamilelik öncesinde normal yediğimiz besinler bile gebelikte daha dikkatli tüketilmelidir. Bunun için hamilelikte beslenme diyetiniz doktorunuz tarafından hazırlanır ve onun talimatlarına uyarsınız.



Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Istakoz Yenir mi?

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Popüler bir kabuklu deniz ürünü olan ıstakoz, vücudu uzun ve kaslı bir kuyruğa sahip olup büyük deniz kabukluları ailesine aittir. Deniz tabanında yaşayan bu canlılar, deniz mahsulleri olarak oldukça değerlidirler. Kanları da mavi olan bu canlı, pişirildikten sonra kabuğu maviden turuncuya dönmektedir.

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Gebelikte ıstakoz tüketimi dikkat edildiği takdirde güvenli olmakla birlikte yine de tüketmeden önce doktorunuza danışmanızı öneririz. Çünkü tüm deniz ürünlerinde olduğu gibi bu kabuklu deniz hayvanlarında da parazitler olabilir. Bu nedenle karides, yengeç, ıstakoz gibi deniz mahsulleri çok dikkatli ve özenli pişirilmelidir.

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Unutulmamalıdır ki, hamileyken çiğ kabuklu deniz ürünleri yenmemelidir. Bunlar gıda zehirlenmesine yol açabilir ve hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı için tehlikelidir.

Hamilelikte doktorun belirlediği takdirde az miktarda kabuklu deniz ürünleri tüketilebilir. Ancak miktar kesinlikle aşılmamalıdır.

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Hamilelikte (Gebelikte) Istakoz Yemek Zararlı mı?

Bazı deniz ürünlerinde yer alan cıva ya da zararlı olabilecek diğer bileşiklerin bulunabileceği bilinmektedir. Vitamin ve mineraller bakımından zengin olan, karbonhidrat - lif içermemekle birlikte protein kaynağı olarak nitelendirilen ıstakoz, faydalı olsa bile ölçülü olarak tüketilmelidir.

Ölçülü yenmesinin yanı sıra uygun şekilde pişirilmesi ve çiğ yenmemesi de oldukça önemlidir.

Çok miktarda tüketildiği takdirde kalp hastalığına, felce ve yüksek tansiyona neden olabilir. Ayrıca tereyağı ile yenmemesi ve çok fazla tuz kullanılmaması da önerilmektedir.

Hamilelikte ıstakoz yenir mi? sorusunda belirtmemiz gerekenler bunlar. Dediğimiz gibi doktorunuzun talimatlarına mutlaka uyun. Eti iyice pişirdiğinizden emin olun ve fazla tüketim yapmamaya özen gösterin. Hamilelikte (gebelikte) ıstakoz yemek hakkında bildikleriniz varsa ya da yediyseniz, doktorunuzun dediklerinin yanı sıra nasıl olduğu gibi konularda yaşadıklarınızı bizimle paylaşmanızı isteriz. Bunun için de aşağıdaki yorum alanını kullanabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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