Hamilelikte Lahana Yenir mi? Beyaz ve Kırmızı Lahananın Faydaları!

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) lahana yemek" Hamilelik, bir kadın için zorlu yanları olsa da harika bir dönemdir. Hamileliğin bir kadın için en özel zamanlardan biri olduğunu herkesin dile getirmesi de bilinmektedir. Ancak hamilelik, bir yandan da oldukça savunmasız bir zamandır. Hamilelik süresince belirli gıdalardan uzak durmanız ve sağlıklı şekilde beslenmeniz, hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı için çok önemlidir. Bu nedenle yediklerinize daha dikkat ettiğiniz gibi, bir şey yemeden önce de acaba "hamilelikte lahana yenir mi?" gibi sorular sorabilirsiniz.

AYRICA: Hamilelikte Karnabahar Yemek! Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Hamilelikte (gebelikte) lahana yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

AYRICA: Hamilelikte (Gebelikte) Elma Sirkesi Zararlı mı? İçilir mi?

Hamilelikte uygulanan diyet ve yaşam tarzı ile ilgili herhangi bir ihmal, hem anneye hem de bebeğe zarar verebilir. Sağlıklı beslenme düşünüldüğünde de ilk olarak aklımıza yapraklı sebzeler gelmektedir. Bu yazımızda da hamilelikte lahana yemek konusuna değineceğiz.

AYRICA: Hamilelikte Kırmızı Pancar Yenir mi? Faydaları ve Zararları!

Hamilelikte Beyaz Lahana Yenir mi?

Lahana, kara, beyaz, kırmızı, mor gibi birçok çeşidi olan ve brokoli, karnabahar gibi çok katlı bir bitkidir. Milattan önce 600 yıllarına kadar uzanan bir geçmişi olan lahana, günümüzde de birçok ülkede çokça yetiştirilmektedir.

AYRICA: Hamileler Marul Yiyebilir mi? Gebelikte Marulun Faydaları!

Hamilelik döneminde de lahana yemek, içerisinde barındırdığı birçok besin maddesi nedeniyle tavsiye edilir. Düzgün temizlendiği ve pişirildiği taktirde gebelikte lahana yemek güvenle yapılabilir.

AYRICA: Hamilelikte Kuru Erik (Erik Kurusu) Yenir mi? Faydaları ve Zararları

Lahanada mevcut olan belli başlı besin maddeleri;

K, C, B6, B1 ,B3 vitaminleri

Manganez

Folat (folik asit)

Kalsiyum

Magnezyum

Demir

Potasyum

Protein

Fosfor

Besin maddeleri açısından zengin olan bu bitki, neredeyse gebelik boyunca multivitamin tableti almanın benzer bir etkisini verir. Ayrıca yapılan bazı araştırmalar, hamilelik sırasında lahana yiyen kadınların doğan çocuklarının bazı kanserlere karşı daha yüksek bağışıklığa sahip olduğunu göstermektedir.

Hamilelikte Hangi Lahana Daha Yararlıdır?

Lahana birçok çeşitte olduğu için anne adayları, "hamilelikte kırmızı lahana yenir mi?" ya da "gebelikte beyaz lahananın faydaları nelerdir?" gibi araştırmalar yapabiliyorlar. Kırmızı lahana, beyaz lahanaya göre daha besleyici faydalar sağlar. Mor (kırmızı) lahananın rengi, antosiyanin pigmentlerinin varlığına bağlıdır.

Kırmızı Lahana mı? Beyaz Lahana mı?

Aşağıdaki değerler 100 gram mor lahana ve beyaz lahana için verilmiştir.

Mor lahanada 196.5 mg polifenol ve 28.3 mg antosiyanin yer alırken, beyaz lahanada 45 mg polifenol ve 0.01 mg antosiyanin yer alır.

Mor lahana günlük gerekli A vitamininin %33'ünü sağlarken, beyaz lahana %3'ünü sağlar.

Mor lahanada yaklaşık 51 mg C vitamini bulurken, beyaz lahanada bu değer 37 mg'dır. Hamile bir kadın için de günlük 85 mg gereklidir.

Mor lahanada 0.7 mg demir, beyaz lahanada da 0.4 mg demir bulunur.

Hamilelikte (Gebelikte) Lahana Yemenin Faydaları Nelerdir?

1. Sindirime İyi Gelir

Lahana, içerdiği yüksek lif miktarı ile sindirim sistemini geliştirerek sağlıklı bir sindirim sağlar ve hamilelikte yaşanan kabızlık ve düzensiz bağırsak hareketi gibi sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olur.

Hamilelikte kabızlık sorunu yaygın bir durum olduğu için lahana tüketimi ile düzene girebilir.

2. Bebek için DNA Sağlığı

Hamilelikte lahana yemek, bebeğinizin DNA sağlığı için hayati önem taşıyan folattan (folik asit) zengin bir kaynaktır. Ayrıca gebelik menüsüne eklenen lahana ile bebeğin doğum kusurlarından da korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

3. Sağlıklı Kemikler ve Bağışıklığı Geliştirir

Osteoporoz (kemik erimesi) kadınlarda erkeklerden daha fazla görülür. Gebelikte lahana yemek, C ve K vitamini yüklediği için bağışıklığı artırmada ve kemik güçlendirmede önemlidir.

4. Kanser Düşmanı

Hamilelikte mor (kırmızı) lahananın faydaları arasında içerisinde bulundurduğu antosiyanin ile kansere karşı savaş özelliği de yer almaktadır.

5. Kan Basıncını Düzenler

Elektrolit kaynağı bakımından zengin olan lahana, kalp hızı ve kan basıncının düzenlenmesinde hayati önem taşıyan kalsiyum, demir, manganez, magnezyum, potasyum ve fosfor gibi minerallere ev sahipliği yapar.

6. Anemi Riskini Azaltır

Lahana içerisinde bulunan demir minerali, gebelik sırasında en sık rastlanan gebelik anemisi riskini azaltır.

7. Bacak Şişmesini Önler

Özellikle üçüncü trimester döneminde görülen gebelikte bacak şişmesi, lahana yapraklarının bacaklara yapıştırılması ile yarar sağlayabilir.

8. Gebelik Diyabeti Tedavisi

Hamilelik öncesinde diyabeti bulunmayan bir kadında, gebelik sırasında ortaya çıkan ve doğum sonrasında da genellikle ortadan kalkan gebelik diyabeti (gestasyonel diyabet), lahanada bulunan yüksek lif içeriği ile kan şekeri seviyesinin kontrol edilmesiyle sıkıntı yaratmaz. Böylece gebelik diyabetinin tehlikesini azaltır.

9. Düşük Kaloriler

Lahana, az kalori değeri ile hamilelikte kilo alımı yapmadığından dolayı hem kilo almamak hem de sağlıklı beslenme için tercih edilebilir. Hamilelikte lahana suyu içmek de diğer bir tercih türüdür. Ancak lahana suyu bazı doktorlar tarafından önerilmemektedir. Bunun için öncelikle doktorunuza danışmayı unutmayın.

Hamilelikte Lahana Yemek Zararlı mı?

Hamilelik sırasında iyice yıkanmış ve iyi pişmiş lahana yenmesi tercih edilir. Bunun nedeni de lahana, hastalık yapabilecek mikroorganizmaların taşınmasıyla bilinir ve bu da listeria enfeksiyonu gibi gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilir.

Hamilelerde gıda kaynaklı hastalıklar, düşük, erken doğum ya da ölü doğumu tetikleyebileceğinden hamile olmayanlara göre daha tehlikeli olabilir. Prestisit ve mantar ilaçlarının sürekli kullanılması, lahanayı parazitler ve bakterilere daha yatkın olmasını sağlar.

Dolayısıyla lahana yemeden önce iyice yıkanıp pişirilirse, lahananın hamilelik için tehlike teşkil etmeyeceği ve bu tehlikeli kimyasallardan arındırılmış olmasını sağlar.

Ayrıca hamilelik döneminde organik lahana tercih etmek daha etkili olabilir.

Bunların dışında lahana gaz sancısı yapabileceğinden dolayı gaz oluşumuna yatkınsanız kullanımını sınırlandırabilirsiniz.

Kesildikten sonra C vitamini azalma gösterdiği için asla kesilmiş lahanaları almamalısınız.

Hamilelikte Lahana Suyu İçilir mi?

Hamilelikte lahana suyu içmenin yanı sıra "emziren anne lahana suyu içebilir mi?" gibi sorular da gelebilmektedir. Lahana suyunun normalde herhangi bir zararı olmasa da doktorlar, hipotroid hastalarının, hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınların tüketmemesi gerektiğini söylemektedirler.

Bu dönemlerde lahana suyu ve kapsülünün alınması bebeklerde kolik problemine neden olduğunu belirten doktorlar vardır. Bazı doktorlar, bu dönemlerde lahana suyu içilmemesini önerirken, aşırıya kaçmadan yemeklerde yeterli ölçüde tüketmenin daha sağlıklı olacağını belirtmekteler.

"Hamilelikte lahana yenir mi?" sorusunu düşündüyseniz, cevabını bulduğunuzu umuyoruz. Bununla birlikte lahana, brokoli ve diğer sebzelere alerjiniz varsa, gebelik sırasında yemeden önce doktorunuzla konuşmanızda da fayda vardır. Hamilelikte beyaz lahananın faydaları konusunu öğrendikten sonra siz öğünlerinize ne sıklıkla lahanayı koydunuz? Bizimle aşağıdaki yorum alanından paylaşabilirsiniz.