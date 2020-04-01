Hamilelikte Kırmızı Pancar Yenir mi? Faydaları ve Zararları!

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) kırmızı pancar yenir mi?" Pancar, pek çok tıbbi özelliği olan ve insan vücudu için kan temizleyici gibi davranan sağlıklı bir sebzedir. Kırmızı pancar, gebelik dönemi içerisinde faydalı mı yoksa zararlı mı şeklinde düşünülebilir. Öyle ki, "hamileler pancar yiyebilir mi?" şeklinde sorular gelebiliyor. Ayrıca hamilelikte pancar yemek konusunda doktorunuz dışında sizi uyaranlar olabilir. Bunlar ne kadar doğru bu yazımızda inceleyelim.

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Hamilelikte (gebelikte) kırmızı pancar yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Kırmızı Pancar Yenir mi?

Hamilelik döneminde kadınların endişe duyduğu en önemli konuların başında yeme alışkanlıkları bulunmaktadır. Sonuçta kendinizin ve bebeğinizin sağlığı söz konusu olduğu için bu önemlidir. Gebelik sürecinde daha dikkatli ve özenli olunmalıdır. Bu konuda doktorunuza danışarak, gerekli bilgileri almayı unutmayın.

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Gebelikte pancar yemek, hamilelik dönemini daha rahat geçirmek için gerekli olan besleyiciliği anne adayına sunar. Pek çok diyetisyen, gebe kadınlar için günlük diyetleri arasına belirli miktarda pancarın dahil edilmesini savunmaktadır. Gebelik sırasında pancar salata olarak alınabildiği gibi hamilelikte pancar turşusu ya da pancar suyu şeklinde tüketilebilir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz için öncelikle kendi doktorunuza yenir mi ya da ne kadar yenebilir şeklinde danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Pancar Yemenin Faydaları

Hamile anneler için hayati önem taşıyan tüm besin maddeleri ve minerallerin içerisinde bulunduğu pancar tüketmenin faydaları şu şekildedir;

1.) Doğum Defektlerinin Riskini Azaltır

Doğmamış bebeğin gebeliğin ilk üç ayı içerisindeki omurga gelişiminin bulunduğu fetal gelişim için folik asit önemlidir. Pancar da düzenli doku büyümesi için gerekli olan folik asit bakımından zengin bir sebzedir. Ayrıca, kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda yardımcı olur.

"Hamileler pancar suyu içebilir mi?" sorusuna karşılık, gebelik sırasında pancar suyunun tüketimi ile bebeğinizin omuriliğinin iyi gelişmesini sağlamakla birlikte omurilikte spina bifida gibi riskleri önleyebileceğinizi söyleyebiliriz.

2.) Bağışıklığı Arttırır

Hamilelik dönemiyle birlikte kadınlar çeşitli hastalıklardan ve enfeksiyonlardan korunmak için yüksek bağışıklık seviyelerine ihtiyaç duyarlar. Bu dönemde diyete eklenecek pancar, içerisinde bulunan sayısız aktioksidan özelliği ile bağışıklık sisteminizi önemli derecede arttırmak için çok fazla destek sağlar.

3.) Kemik Erimesi (Osteoporoz) Düşmanıdır

Gebe kadınlar gebe olmayan kadınlara oranla osteoporoza daha yatkındır. Pancar, kalsiyum ve silika bakımından zengindir. Bu nedenle yeterli miktarda gebelikte pancar yemek, kemik erimesinin önlenmesini ve kemikler ile dişlerin kalsiyumsuz hale gelmesine karşı korur.

4.) Metabolizmayı Düzenler

Pancar içerisinde yeterli miktarda potasyum bulunmaktadır. Hamilelikte pancar suyu içmek veya tüketmek, elektrolitleri dengeler ve gebelik döneminde uygun metabolizma oranlarını önemli derecede kontrol eder. Ayrıca hamile kadınlarda kan basıncını korumaya yardımcı olur.

5.) Eklem Ağrısı ve Şişkinliği Önler

Adeta anti-inflamatuar bir ajan olarak görev yapan betain, pancar içerisinde bulunur ve dolayısıyla gebelik sırasında günlük diyet içerisinde tüketimi ile eklem ağrısı ve şişmeleri engeller.

6.) Kanı Temizler

Bu besleyici bitki kan arındırma kabiliyetine sahiptir. Kanın temizlenmesi, hastalıkları ve viral enfeksiyonları önlemeye yardımcı olur. Hamilelikte pancar yemek, kan temizliği ile birlikte doğum sırasındaki fiziksel dayanıklılığınızı arttırır ve yeni doğum sırasında kan basınç seviyelerini gerekli sınırlar içinde tutmaya yardımcı olur.

7.) Kansızlığı Önler

Demir, bir kadın için erkeklere oranla çok daha önemlidir. Gebelik sırasında da daha çok önem kazanır. Pancar, demir bakımından zengindir ve kandaki hemoglobin sayısını arttırmaya yardımcı olarak anemiyi önler. Bu nedenle yeterli miktarda gebelikte pancar suyu içmek, bir kadının anemi geliştirmesinin önüne geçebilir.

8) Kan Şekerini Kontrol Eder

Pancardaki glisemik içeriği oldukça düşük olduğundan şeker dönüşümü süreci çok yavaştır. Gebelik sırasında pancar yiyerek kan şekeri seviyelerini dengelemede yardımcı olabilirsiniz.

9.) Fetüsün Doğru Gelişimini Sağlar

A ve E vitaminleri bakımından zengin olan pancar, fetüs gelişiminde de oldukça yararlıdır. Ayrıca bünyesinde bulundurduğu C vitamini ile pancardaki demirleri emmesine yardımcı olur. Bu yüzden hamilelikte pancar suyu içmek önemlidir. Ancak, bunu yapmadan önce doktorunuza danışmalı ve tavsiyesine göre talimatları izlemelisiniz.

10.) Kabızlığı Önler

Hamilelikte pancar tüketimi, çeşitli sindirim bozukluklarını önler ve sindiriminizi geliştirir. Bu da sağlıklı bağırsak hareketlerini sağlayarak, kabızlığı önler.

Hamilelikte (Gebelikte) Pancar Yemenin Yan Etkileri

Gebelik sırasında pancar tüketiminin birçok yararı olsa da fazla tüketimi ile birlikte gelebilecek riskler vardır.

Pancarda bulunan betain; gebelikte bulantı, kusma, ishal ve mide sorunlarına neden olabilir.

Pancar içinde bulunan nitratlar, fazla tüketim ile hamilelikte yorgunluğu tetikleyebilir.

Fazla pancar suyu içmek ses tellerinizi geçici olarak felç edebilir ve yüksek oksalat seviyeleri böbrek taşlarına neden olabilir.

Aynı şekilde aşırı tüketimiyle birlikte dışkıda ve idrarda kırmızımsı renk görülebilir.

Hamilelikte (Gebelikte) Pancar Nasıl Yenebilir?

Hamilelikte pancar yemek konusunda bir yasak bulunmuyor ve doktorunuz tarafından önerilmişse aşağıdaki tüketim çeşitlerini deneyebilirsiniz. Pancar alırken de parlak yaprakları olan sıkı bir pancar seçmelisiniz.

Dilimleyerek diğer sebzeler ile karıştırılıp, salata olarak tüketilebilir.

Ayrıca pişmiş ve diğer kavrulmuş sebzelerle de servis edilebilir.

Haşlanmış pancar, gebelik sırasında mükemmel ve sağlıklı bir aperitif olabilir.

Çeşitli tarifleri araştırıp çorba yapılabilir ya da turşu olarak yeterli miktarda tadılabilir.

Sonuç olarak, "hamilelikte pancar yenir mi?" sorusuna cevap verdiğimizi umuyoruz. Doğru miktarlarda ve doğru aralıklarla tüketim için doktorunuza başvurmayı unutmayın ve onun talimatlarını izleyin. Doktor tavsiyesi, tüketilen pancarın yan etkilerini ortadan kaldırmanıza yardımcı olacaktır. Gebelikte pancar yemek konusunda farklı bildiklerinizi, yediyseniz ne kadar yediğinizi ve tariflerinizi diğer anneler ile paylaşmak için aşağıdan yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...