Hamilelikte Karnabahar Yemek! Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) karnabahar yenir mi?" Hamile olunduğu bilindikten sonra içinizi huzur ve mutluluk kaplar. Tüm yaşam tarzınız değişir ve sağlıklı bir beslenmenin sıkıntısız bir hamilelik süreci ve sağlıklı bir bebek için çok önemli olduğu herkes tarafından bilinir. Hamilelikte karnabahar yemek gibi birçok yiyecekler ve içecekler için ekstra bir dikkat kesilirsiniz. Bu yazımızdaki içerikleri de kısa kesmektense, bilinçli okuyucu olduğunuz için hepsini okuyacağınıza ve yararlı bilgiler alacağınıza inanıyoruz.

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Hamilelikte karnabahar yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelik, sizin ve bebeğinizin sağlığına dikkat etmeniz gereken bir zamandır. Bunun için hamilelikte beslenme çok önemlidir. Dolayısıyla tüm beslenme alışkanlıklarınızdan haberdar olmalısınız. Bilindiği gibi doğmamış bebeğinizin sağlıklı bir gelişim süreci yaşamasına yardımcı olacak mineral ve vitaminleri sağlayan doğru türde yiyecekleri yemeniz gerekir.

Hamilelik öncesi yenilen her besin, hamilelik süresince yemeniz gereken doğru besin olmayabilir. Bu nedenle abur cubur yiyorsanız bunları bırakmalı ve sağlıklı yemeğe başlamanız gerekmektedir.

Hamilelikte Karnabahar Yemek

Hamilelik döneminde ne yemek yenmesi ya da yenmemesiyle ilgili çokça tavsiye alırsınız ve ideal olana yönlendirilirsiniz. Bunlarla birlikte hamilelikte yenen karnabahar ise çok büyük fayda sağlayan bir sebzedir. Karnabahar, gebelik süresince son derece faydalı olan potasyum, magnezyum, folat (folik asit), B-C vitamini ve kalsiyum gibi birçok mineral içerir.

Örneğin hamileyken 80-85 miligram C vitamini almak önemlidir ve bir fincan karnabahar bunu elde etmenizi sağlar. Bunun dışında karnabahar, folat (folik asit) açısından zengindir ve diyetinizde yaklaşık 600 mikrogram gerekir. Ayrıca karnabaharda yer alan ve bebeğiniz için gerekli olan kalsiyum, hamilelik döneminde 1000-1300 miligram alınması gerekir.

Bu nedenle karnabaharı mutlaka gebelik sırasında günlük diyetinizin bir parçası haline getirmelisiniz. Karnabahar, anti-oksidanlar bakımından zengindir ve ayrıca anti-inflamatuar (iltihap azaltıcı) özelliklere sahiptir. Hamilelikte karnabahar yemenin faydalarını aşağıdan okuyabilirsiniz.

Hamilelikte Karnabahar Yemenin Faydaları

1. Hamilelikte kabızlık sorununa iyi gelir

Hamilelikte kabızlık, anne adaylarının gebelikte karşılaştığı yaygın bir sorundur. Kabızlık sorunu, anne adayını son derece rahatsız ve sıkıntılı yapar.

Hamilelikte karnabahar tüketimi, içerisinde barındırdığı lif ile kabızlığı belirli bir oranda azaltmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca karnabahar, gebelik sırasında şiddetli kabızlık etkilerini azaltmak için önerilen en iyi gıdalardan biridir.

2. Kalp sağlığı açısından önemlidir

Potasyum ve lif bakımından zengin olan karnabahar, hamilelik sırasında uterusa daha fazla kan pompalayan kalbe yardımcı olur ve kalp sağlığı için idealdir.

Ayrıca kan basıncı seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan sebze, içerdiği lif bakımından kalp damarlarındaki her türlü sertliğin önüne geçer.

3. Fetus gelişimini olumlu etkiler

Karnabahar içerisinde yer alan folat (folik asit), fetusun beyninin düzgün gelişimini teşvik eder ve bebeğinize tüm gıdaları besleyen sağlıklı bir plasenta oluşturulmasına yardımcı olur.

4. Anti-oksidan rolü oynar

Sadece bir fincan karnabahar bile günlük C vitamini gereksinimizi karşılamaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda bebeğinizin büyümesine engel olabilecek serbest radikallere engel olan bir anti-oksidan rolü oynar.

Bebeğinizin yanı sıra çeşitli hastalıklara karşı savaşmanıza yardımcı olur, sizi de aktif ve sağlıklı tutar.

5. Diş ve kemiklerin gelişimi için mükemmeldir

Hamilelikte karnabahar yemek, içerdiği yüksek miktarda kalsiyum sayesinde bebek bekleyen anne adayının günlük gereksinimi olan kalsiyumun büyük bir bölümünü karşılar. Bu da diş ve kemik gelişimi için önemlidir.

6. Demiri emmeye yardımcı olur

Bilindiği gibi diyetiniz demirden zengin olsa da vücudunuz demiri absorbe edemiyorsa önemli demir unsurunu kaçırma şansınız vardır.

Karnabahar faydaları arasında demiri absorbe etmeye yardımcı olarak düşük doğum ya da preterm (erken) doğum riskini önlemesi de yer alır.

7. Niasin (B3 vitamini) kaynağı

Karnabaharda yer alan niasin kaynağı ile bebeğinize sinir, deri ve sindirim gelişimi için gerekli olan tüm önemli besin maddeleri sağlanır.

8. Hücrelerin büyümesini destekler

Karnabahardaki A ve B vitamini, hücre büyümesini artırmaya ve böylelikle bebeğin gelişimine yardımcı olur.

Manganez, çinko, fosfor ve sodyum bakımından zengin olan karnabahar, kuşkusuz büyümekte olan bebeğiniz için bir mineral deposudur ve gebelik diyetinizin bir parçası olmalıdır.

Hamilelikte Karnabahar Suyu

Karnabaharın farklı bir şekilde tüketimi de gebelikte idrar yolu enfeksiyonu yaşayanlar için önerilmektedir. Bunu yaşayan anne adayları İbrahim Saraçoğlu'nun karnabahar kürü ile fayda sağlayabilirler.

Hamilelikte Karnabahar Suyu Kürü Hazırlanışı:

Yaklaşık 300 gram karnabaharı kaynamakta olan 750 ml. klorsuz suya ekleyin. Ağzı kapalı olarak 5 dakikayı geçmeyecek şekilde kısık ateşte kaynatın. Haşlanmış karnabaharın suyunu yarısını sabah, yarısını da akşam olmak üzere günde 2 defa tüketin.

Her gün taze taze yapılıp içilmelidir ve hiç ara vermeden 7 gün boyunca tekrarlanmalıdır. Ardından 3 gün ara verip, yeniden 7 günlük küre başlanır. Bu şekilde toplamda 3 kür uygulanmalıdır.

Hamilelikte Fazla Karnabahar Tüketiminin Zararları

"Hamilelikte karnabahar yemek zararlı mı?" soruları sorulabiliyor. Karnabahar çok faydalı olmakla birlikte makul seviyenin dışında aşırı karnabahar tüketimi sonucunda da birtakım yan etkiler meydana gelebilmektedir.

Fazla miktarda karnabahar tüketimi hamile kadınlarda göğüste yanma hissi yapabilir.

hamile kadınlarda göğüste yanma hissi yapabilir. Aynı zamanda gaza neden olabilir ve tehlikeli olabilir.

Bunların dışında karnabaharlar, böcekler ve solucanlar içerebileceğinden iyice yıkanmalı ve tüketmeden önce ılık su içerisinde bekletilmelidir. Eğer doğru şekilde temizlenmezse istenmeyen enfeksiyonları veya hastalıkları alabilirsiniz.

Umarız, hamilelikte karnabahar yemek konusu bu makalemiz ile anlaşılmış ve ne kadar faydalı olduğuna dikkat edilmiştir. Temizliğe dikkat ettikten ve makul seviyede olduktan sonra karnabahar faydalarından yararlanabilirsiniz. Bu konuda doktorunuzla da görüşerek diyetinize nasıl ekleneceğini kararlaştırabilirsiniz. Ayrıca hamilelikte karnabahar yemek konusunda farklı bilgilere sahipseniz bizimle yorum alanından paylaşabilirsiniz.