Hamileler Bamya Yiyebilir mi? Hamilelikte Bamyanın Faydaları

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) bamya yenir mi?" Hamilelik öncesi ve gebelik sırasında, kadınların yeme alışkanlıklarını değiştirmesi ve kendi ile bebeklerinin sağlığına yardımcı olan gıdaları tüketmesi esastır. Bunlar arasında tüketilmesi gerekenlerden biri de bamyadır. Bu yazımızda da sizler için "hamileler bamya yiyebilir mi?" ve hamilelikte bamyanın faydaları konularını irdeleyeceğiz.

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Hamilelikte (gebelikte) bamya yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamileler Bamya Yiyebilir mi?

Hamilelik dönemindeyken beslenme düzeninizi hassas bir şekilde ayarlamak, mutlu ve sağlıklı bir gebelik sağlar. Hamilelik öncesi yenen bazı gıdalar, bu dönemle birlikte tüketilmemesi gerekenler arasında olabilmektedir. Bu konuda doktorunuza danışarak yenmesi ve yenmemesi gereken gıdalar listenizi hazırlatabilir ve bu talimatları uygulayabilirsiniz.

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Etiyopya'da yaklaşık 3.500 yıl önce keşfedilen bamya, dünyanın çeşitli yerlerinde hamilelikte tüketilmesi adına önemli bir sebze olarak kabul edilmektedir.

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Hamilelikte bamya yemek, folat veya folik asit eksikliğinde görülebilen spina bifida gibi nöral tüp defektlerinin görülme olasılığını azaltmakla birlikte bebeğin ve annenin gerekli beslenme faydalarını sunan bol miktarda besin değeri sunar. Doktorunuzun danışmanlığı ile ne kadar tüketebileceğinizi öğrenip, sağlıklı bir şekilde yiyebilirsiniz.

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Hamilelikte (Gebelikte) Bamyanın Faydaları

1.) C Vitamini

Gelişmekte olan bebek için önemli olan demirin düzgün bir şekilde emilmesine yardımcı olan C vitamini, bir kase bamya içerisinde hamile bir kadının günlük ihtiyaçlarının çoğunu karşılan 13 mg değerinde bulunur.

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Hamilelikte bamya yemek ile elde edilecek C vitamini, hipertansiyon ve kardiyovasküler problemleri azaltan güçlü bir antioksidan görevi görür. Bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanında kan damarları, kemik ve deri gelişimine de yardımcı olur.

2.) Lif

Lif içeriği bakımından zengin bir gıda olan bamya, hamile kadınların sık yaşadığı kabızlık problemlerini gidermede destek olur. Yarım kase bamya içinde yaklaşık olarak 2 mg lif bulunmaktadır.

Ayrıca çözünebilir ve çözünmeyen lif değerlerine sahip olan bamyada, çözünebilir lifin kolesterolü dengelemede, çözünmeyen lifin ise sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olduğu belirtilmektedir.

3.) Folat (Folik Asit)

Yarım kase bamya içerisinde yaklaşık 37 mg folat bulunmaktadır. Hamile bir kadın her gün en az 400 mg folik asit almalıdır. RNA, DNA ve alyuvarlar gibi genetik materyallerin sentezinde yardımcı olan folik asit, karbonhidrat, yağ ve proteinin alınımı konusunda destek olur.

Anne karnındaki bebeğin sağlıklı gelişimi için gerekli olan folat için yapılan bir araştırmaya göre düzenli olarak folik asit tüketen kadınların doğum kusurlu, özellikle nöral tüp kusurlu bebek doğurma olasılığını daha aza indiği görülmüştür.

4.) Antioksidanlar

Manganez, çinko ve bakır gibi antioksidanların eksikliği, fetal büyümeyi kısıtlar, çocuklarda büyüdükçe tip 2 şeker hastalığı ve kardiyovasküler hastalıkların olasılığını arttırır.

Diğer sebzelere kıyasla antioksidan kaynağı olan bamya, hücre dokularına ve DNA'ya zarar veren serbest radikallerin engellenmesinde önemli rol oynamaktadır.

"Hamileler bamya yiyebilir mi?" konusuyla birlikte bamyanın bol miktarda sağlık faydasını öğrenmiş olduk. Sebzenin günlük tüketimi konusunda doktorunuzla görüşmeyi unutmayın. Ayrıca organik gıdaları seçmeyi ve yemeden önce iyice yıkamayı ihmal etmeyin. Hamilelikte bamya yemek hakkında farklı bildikleriniz varsa, bize aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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