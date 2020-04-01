Hamilelikte (Gebelikte) Mayonez Yenir mi? Zararlı mı?

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) mayonez yenir mi?" Gebelikte mayonez yemek, hamilelik döneminde olan kadınların ikilemde kaldığı bir konudur. Bu konuda "gebelikte mayonez zararlı mı ya da bebeğe zarar verir mi?" gibi sorular sorulabiliyor. Mayonez pastörize ya da çiğ yumurtadan mı hazırlandığı önemli olduğu için dikkat edilmesi gereken bir konudur.

AYRICA: Hamilelikte Karnabahar Yemek! Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Hamilelikte (gebelikte) mayonez yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

AYRICA: Hamilelikte (Gebelikte) Elma Sirkesi Zararlı mı? İçilir mi?

Hamilelikte (Gebelikte) Mayonez Yenir mi?

Tüm hamile kadınların en büyük endişelerinden biri, hamilelik dönemindeyken nelerin güvenli bir şekilde yenilebileceği ve yenilemeyeceğidir. Hem kendiniz hem de bebeğiniz için sağlıklı bir beslenme alışkanlığına sahip olmanız gerekmektedir. Bu dönemde bazı gıdalara daha fazla özlem duyabilir ve bunlar hakkında doktorunuza sorular sorabilirsiniz.

AYRICA: Hamilelikte Kırmızı Pancar Yenir mi? Faydaları ve Zararları!

Sandviç ya da hamburger yerken canınız mayonez çekebilir. Mayonez yapımı içerisinde pastörize edilmiş yumurta kullanıldıysa hamileyken mayonez tüketimi güvenlidir. Yumurta sarısı, bitkisel yağ karışımı ve limon suyu veya sirke ile hazırlanan mayonez, süpermarketlerde soğuk dolaplarda olmayan yerlerde satılmaktadır. İçerisinde çiğ yumurta yerine pastörize edilmiş yumurta kullanılanlar güvenlidir denilebilir.

AYRICA: Hamileler Marul Yiyebilir mi? Gebelikte Marulun Faydaları!

AYRICA: Hamilelikte Lahana Yenir mi? Beyaz ve Kırmızı Lahananın Faydaları!

Ancak salmonella ihtiva etme riski taşıyan çiğ yumurtadan yapıldığı için ev yapımı mayonezlerden kaçınmak gerekir. Hamilelik dönemindeyken dışarıda yemek yenildiğinde mayonezlerin içerisindeki yumurtaların pastörize edilip edilmediğinden emin olunamıyorsa, yememek daha doğrudur.

AYRICA: Hamileler Kuru Üzüm Yiyebilir mi? Zararlı mı? Ne Kadar Yenmeli?

Mayonez Çeşitleri

Mayonezler içerdiği yağ ve yumurta oranı sebebiyle farklı çeşitlerde üretilmektedir.

Gerçek mayonez , standartlara göre %78,5 yağ ve %6 yumurta içermektedir.

, standartlara göre %78,5 yağ ve %6 yumurta içermektedir. Tam yağlı mayonez , %65-75 yağ içerir.

, %65-75 yağ içerir. Düşük yağlı mayonez , adından da anlaşılacağı üzere %20-30 yağ ve %3 yumurta içerir.

, adından da anlaşılacağı üzere %20-30 yağ ve %3 yumurta içerir. Ekstra mayonez çeşidi ise %10'dan az yağ ve yaklaşık %4 yumurta içerir.

Hamilelikte (Gebelikte) Mayonez Yemenin Faydaları

Hamilelikte mayonez tüketimi sınırlı miktarda yenildiği takdirde sağlık için iyi olabilir. İşte mayonezin faydaları;

AYRICA: Hamilelikte (Gebelikte) Turp Yenir mi? Turp Yemenin Faydaları

1.) E ve K Vitamini

Bir çorba kaşığı mayonez içerisinde yaklaşık olarak 1,77 mg. E vitamini bulunmaktadır. E vitamini, gebelik süresince kan şekeri seviyenizi korumanıza yardımcı olur, düşük yapma olasılığınızı azaltır ve gelecekte oluşabilecek solunum sorunlarına yakalanma riskinizi azaltır.

AYRICA: Hamilelikte Kuru Erik (Erik Kurusu) Yenir mi? Faydaları ve Zararları

Bir çorba kaşığı mayonez, günlük 60 mikrogram K vitamini gereksiniminin yaklaşık 24 mikrogramını karşılar. K vitamini, doğum sırasında yaşanabilecek aşırı kanama veya pıhtılaşma problemini önler. Ayrıca bebek gelişimi için K vitamini gereklidir.

2.) Yağ İçeriği

Vücudun enerji miktarı için az miktarda yağ gereklidir. Bununla birlikte doymuş yağ sağlık için iyi değildir.

Ek olarak, bu vitaminle ve diğer sağlıklı gıdalardaki yağları alabilmek için gebelik sırasında mayonezin sağlıklı bir gıda olarak alınmasına gerek olmadığını unutmayın. İçeriğine göre bazı riskleri ve alınması gereken önlemleri vardır. Gerek duyulmadıkça kullanılmasa da olabilir.

Hamilelikte (Gebelikte) Mayonezin Zararları

Mayonez içeriğinde bulunan yüksek yağ ve çiğ yumurta kullanılmasına yönelik gebe kadınlar için zararlı olabilir. Bu zararlar faydalarından daha çok görülebilir. Hamilelikte mayonez yemek zararlı mı? diyenler için şunları söyleyebiliriz;

1.) Hamilelikte Mayonezin Zararı: Bakteri

Salmonella ile enfekte mayonez tüketirseniz aşırı dehidrasyon, kan dolaşımındaki bakteriler, menenjit ve reaktif artrite neden olabilir. Ayrıca bebeğiniz salmonella ile enfekte olabilir. Çiğ yumurta ile yapılan mayonez aynı zamanda gebelik sırasında nadir bulunan bir hastalık olan listeriyoza neden olabilecek listeria bakterileri ihtiva etme riski taşır.

2.) Hamilelikte Mayonezin Zararı: Yüksek Kalori

Mayonez, kalorisi yüksek olduğu için her gün aldığınız diğer kalorili yiyeceklerle birleştiğinde fazla tüketime neden olabilir.

3.) Hamilelikte Mayonezin Zararı: Yağ İçeriği

2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre hamile bir kadının aşırı yağ tüketmesinin bebeğin bağışıklık sistemine zarar verebileceği görülmüştür. Ayrıca yapılan diğer çalışmalara göre de yüksek yağ seviyesi olan annelerin çocuklarının hayatlarının ilerleyen dönemlerinde obezite problemleri olabileceği belirtildi.

4.) Hamilelikte Mayonezin Zararı: Şeker ve Sodyum Seviyeleri

Şeker ve sodyum bileşenleri sınırlı miktarda alınması gerekirken, mayonez içerisinde ikisi de yüksektir. Yüksek şekerli gıdalar şeker hastalığına yol açabilir ve sodyum, kan basıncınızı artırabilir.

5.) Hamilelikte Mayonezin Zararı: Yapay Koruyucular

Piyasada bulunan mayonezler kimyasallar ve katkı maddeleriyle korunmaktadırlar. Bazı kadınlarda mide bulantısı gibi yan etkiler yapabilir. Hamilelik sırasında riskli olabilir.

Gebelikte Mayonez Yemek - Güvenlik Önlemleri

Hamilelik dönemi süresince yan etkilerden etkilenmemekle birlikte, mayonez yeme isteğinizi nasıl karşılayabilirsiniz? Bunun için aşağıdaki gibi bazı önlemleri alabilirsiniz.

Malzemeleri kontrol edin. Eğer dışarıda yemek yerken mayonez istediyseniz, içinde kullanılan yumurtaların pastörize edilip edilmediğini sormaktan çekinmeyin. Pek bilmediğiniz yerlerde mayonez yememeye dikkat edin.

Etiketi kontrol edin. Market alışverişi sırasında aldığınız mayonez etiketini kontrol ederek yağ içeriğini ve koruyucular hakkında ayrıntılı bilgileri öğrenin. Çiğ yumurta içerip içermediğini öğrenin ve içeriyorsa almayın.

Temiz bir bıçak kullanın. Kavanozdan mayonez alırken üzerinde hiçbir bakteri veya mikrop bulunmadığından emin olmak için temiz bir bıçak kullanabilirsiniz.

Hamilelikte (gebelikte) mayonez yenir mi? konusunda bu bilgilerin yanı sıra öncelikle doktorunuza danışmanızı öneririz. Mayonez içerisindeki malzemelerden emin değilseniz ve doktorunuz önermiyorsa kullanmamanızda fayda vardır. Ayrıca ev yapımı mayonezden kaçınılacağı unutulmamalıdır. Hamilelikte (gebelikte) mayonez yemek hakkında farklı görüşleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

İlginizi çekebilecek yazılar: