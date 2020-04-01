Hamileler Kuru Üzüm Yiyebilir mi? Zararlı mı? Ne Kadar Yenmeli?

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) kuru üzüm yenir mi?" Hamilelik öğrenildiğinde mutlu olmakla birlikte hayatımız da değişiyor. Vücut değişikliklerinin yanı sıra yenen gıdalar endişe konusu olabiliyor. "Hamileler kuru üzüm yiyebilir mi?" sorusu da bu konulardan biri. Gebe kadınlar, tüketilen her gıdayı özenle izlemeli ve kendi sağlıklarının yanında bebeğinin sağlığını da düşünmeli. Özensiz yemek yeme alışkanlıkları bu dönemlerde geride bırakılmalıdır. Bu yazımızda da hamilelikte kuru üzüm yemek konusunda faydalarını ve yan etkilerini ele alacağız.

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Hamilelikte kuru üzüm yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelik sürecinde bir kadın için hamile olmanın avantajları çok özeldir. Herkes daha fazla ilgili davranır ve yapılması/yapılmaması gerekenler listeleri oluşturulur. Bununla birlikte anne adayının kendi ve bebeği için iyi ve sağlıklı olan yiyecekleri tüketmesi beklenir. Hamile kadınlar için kuru meyveler de önemli olduğu gibi hamilelikte sarı kuru üzümün faydaları çok önemlidir.

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Hamilelikte (Gebelikte) Kuru Üzümün Faydaları

1.) Diş Bakımı

Anne adaylarının vücutlarına ve sağlıklarına mümkün olan en iyi şekilde bakmaları gerekir. Çoğu hamile kadın diş eti kanaması, şişmesi ve iltihabı gibi problemler yaşayabilir. Ayrıca bulantı sorunlarında da ağız bakımı çok önemlidir.

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Gebelikte kuru üzüm yemek, dişleri çürümeye karşı koruyan oleanolik asit içerir. Bununla birlikte ağız kokusuna neden olan bakteri ve diğer ağız sorunlarını da önler.

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2.) Kansızlığı Önler

Hamile kadınlar, büyümekte olan fetüse gerekli besin maddelerini verdikleri için genellikle demir eksikliği sebebiyle kansızlık çekerler. Büyüyen bebeğiniz için ek demir takviyelerine ihtiyaç duyulur. Takviyelerin yanı sıra bunları gıdalardan da almak önemlidir.

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Kuru üzüm, B vitamini ve vücudun hemoglobin düzeyini arttıran çeşitli minerallerin yanı sıra çok miktarda demir içerir. Hamilelerin kuru üzüm yemesi, anemi (kansızlık) oluşumunu önleyebilir ve bununla gelen yorgunluk belirtilerini tedavi edebilirsiniz.

3.) Kabızlığı Azaltır

Hamilelikte kabızlık sorunu yaşıyor musunuz? Yalnız değilsiniz. Birçok kadın hamilelik sırasında kabızlık ve diğer sindirim sorunlarından muzdariptir. Gebelikte kuru üzüm tüketimi, bağırsak hareketlerini daha kolay ve pürüzsüz hale getiren lif içerdiğinden bu rahatsız edici problemin çözümünü sağlayabilir.

4.) Kanser ve Kardiyovasküler Hastalıkları Önler

Gebelik boyunca vücutta çok fazla değişiklik olduğu için vücutta oksidatif stres nedeniyle, yaşamın ilerleyen dönemlerinde kanser ve kardiyovasküler hastalıklar gibi ciddi sorunlar daha yatkın olabilir. Kuru üzümde bulunan antioksidanlar, vücutta bulunan ve kanserli tümör oluşumunda prim oluşturan serbest radikallerle mücadele eder.

5.) Enerji Sağlar

Hamilelikte anne ve bebeğin ihtiyaçlarına cevap vermek için vücut enerjiye ihtiyaç duyar. Hamilelik dönemindeki kadınlar için de yorgunluk, günlük bir olay haline gelir. Gebelikte kuru üzüm tüketimi, içerdiği fruktoz ve glikoz içeriği ile enerji artışı sağlayabilir.

Aynı zamanda kuru üzüm tüketimi, annenin bağışıklık sistemini güçlendirir ve yaşadığı değişikliklerle baş etmede yardımcı olur. Doğum sırasında da fiziksel gücü sağlar.

6.) Sindirimi Kolaylaştırır

Hamilelik döneminde büyüyen bir rahim diğer organlara baskı yapmasıyla sindirim problemlerine neden olabilir. Kuru üzümün lif içeriği, gastrointestinal sistemin temizlenmesine yardımcı olur ve toksik maddeleri vücuttan atar.

Bu durum ayrıca bebeğin büyümesi ve annenin sağlığı için gerekli besin ihtiyacını arttırır. Bu da iştah eksikliği yaşayan anne adayları için iyidir. Ayrıca kuru üzümlerin magnezyum ve potasyum içeriği asitliği azaltır ve gıdaların sindirimini kolaylaştırır.

7.) Bebeğin Kemik ve Göz Gelişimi

Fetüs, organlarının büyümesi de dahil tüm ihtiyaçları için anneye tamamen bağımlıdır. Hamilelik sırasında kuru üzüm tüketirseniz doğmamış bebeğinize de yardım edersiniz. İçerisindeki A vitamini ile bebeğinizin görme düzeyini geliştirirken, özellikle gözlerle ilgili olarak herhangi bir doğum kusurunun şansını azaltır.

İçeriğindeki kalsiyum da bebeğin kemiklerini sağlamlaştırmaya ve daha güçlü hale getirmeye yardımcı olur.

Hamilelikte (Gebelikte) Kuru Üzümün Zararları

"Hamilelikte kuru üzüm zararlı mı?" sorusu anne adayları tarafından sorulabiliyor. Hamilelik süresince kuru üzüm tüketilmesinin bebeğe ve çocuğa ciddi zarar verebileceği gösterilmiş olmasa da fazla tüketimi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Kuru üzüm, hem sağlıklı hem de lezzetli olmakla birlikte fark etmeden bir avuç yemek kolaydır. Fakat her şey de olduğu gibi kuru üzümde de fazla tüketimi zararlı olabilir. Fazla kuru üzüm tüketimi, kan şekeri seviyenizi artırabilir ve bu da gebelik diyabetine neden olabilir. Bazı durumlarda da doğum komplikasyonlarına neden olabilir.

Birincisi bebeğin kilolu ve normal doğum için sakıncalı olmasına neden olabilir ve kesiti gerektirebilir. İkincisi bebeğiniz büyüdükçe obeziteye neden olabilir. Gebelik diyeti hastalığınız varsa tip 2 diyabet hastası olma ihtimaliniz de artar.

Hamilelikte Kuru Üzüm Ne Kadar Yenmeli?

Kuru üzüm, diğer birçok kuru meyve gibi anne ve bebeğin sağlıklı kalması için çok değerli bir besindir. Bununla birlikte kuru üzüm, hamilelikte hafifçe tüketilmelidir. Aşırı kuru üzüm tüketimi yukarıda da bahsettiğimiz gibi güvenli olmayabilir.

Dolayısıyla gebe kadınlar, kuru üzüm tüketmeden önce doğum uzmanı veya diyetisyenleriyle görüşmelidir. Gebelikte kuru üzüm yemek, günlük olarak miktar konusunda da sadece uzmanlar tarafından önerilebilir. Bu nedenle kuru üzüm yemeği düşünüyorsanız doktorunuzla konuşmayı unutmayın.

"Hamileler kuru üzüm yiyebilir mi?" konusunda bunların yanında fazla tüketim olmadıktan sonra oldukça yararlıdır ve tüketimi yapılabilir, denebilir. Kuru üzüm, doktorunuza danışıp tüketim miktarı konusunda tavsiyesini aldıktan sonra gebelik diyetine eklenmesi gereken bir gıdadır. Hamilelikte kuru üzüm yemek konusunda farklı görüşleriniz varsa bize aşağıdaki yorum alanından yazmayı unutmayın.

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