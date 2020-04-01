Hamileler Marul Yiyebilir mi? Gebelikte Marulun Faydaları!

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) marul yenir mi?" Hamilelik bazı zorluklarının yanı sıra harika bir evredir ve bu evrede bazı anne adayları taze marul yemek isteyebilirler. Ancak, acaba "hamilelikte marul zararlı mı?" şeklinde düşünceler oluşabiliyor. Tabii ki her anne adayının yedikleri sebzenin kendi sağlığı ve bebekleri için güvenli olduğundan emin olmak istemesi doğaldır. Çünkü hamilelikte beslenme oldukça önemlidir. Bu yazımızda da hamileler marul yiyebilir mi? konusu üzerinde duracağız.

Hamilelikte marul yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

Papatyagiller ailesinden geniş yeşil yapraklı bir sebze olan marul, Mısır'a özgü yararlı bir sebzedir. Eski Mısır'daki dini ve kültürel önemi nedeniyle popüler olan sebze, bugün dünyanın çeşitli yerlerinde bulunmaktadır. Hamilelikte marul tüketimi aşırıya kaçılmadıktan sonra zararlı değildir. Aksine marul, çeşitli besin maddelerine sahiptir ve sağlığa faydalıdır.

Hamileler Marul Yiyebilir mi?

Evet, hamilelikte marul yemek rahatlıkla yapabileceğiniz bir şeydir. Evinizde ya da dışarıda marul salatasının tadını çıkarabilirsiniz. Evinizde de tabii yemeden önce yaptığınız gibi sebzeyi iyice yıkayın.

Yıkanmamış marul, bazı parazitler ve toksoplazma gibi gıda kaynaklı tehlikeli maddelere yol açabilecek bakteri içerebilir. Ayrıca pestisitlerden kurtulmak için marul yapraklarını ayrı ayrı durulayın.

Pestisit: Zararlı organizmaları engellemek ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlardır. İnsan kullanımına sunulan ve gıdalarda istenmeyen hayvan veya bakterileri öldürmek için kullanılır.

Doğru Marul Nasıl Seçilmelidir?

Marul seçerken daha iyi olmasını anlamak için kolay bir teknik vardır. Bu da rengine bakmaktır. Koyu renkler marulun besin değerinin iyi olduğunu gösterir. Daha fazla renk, daha fazla klorofili gösterir. Tabii K vitamini de klorofil içerisinde bulunur.

Aynı şekilde gebelik sırasında doğum kusurlarının önlenmesinde önemli rolü olan folik asit de daha koyu marullarda yer alır. Yani her zaman solmuş yapraklardan uzak durun ve koyu renkli, taze ve çıtır yapraklı olanları seçin.

10 Adımda Gebelikte Marul Faydaları

Hamilelikte marul yemek, beslenme özleminizi karşılamakla kalmaz, aynı zamanda birçok yönden sağlık faydasına da sahiptir. İşte hamilelikte marul yemenin faydaları:

1. Doğum Defektlerini (Anamolilerini) Önler

Marul, gebelik sırasında doğum kusurlarını önleyen iyi miktarda folik asit içerir. Marulda yer alan mineral ve vitamin içeriği sağlıklı bir hamilelik geçirmenizi sağlar. Özellikle K vitamini kanama riskini önler ve plasentadan geçerek doğmamış bebeğinize fayda sağlar.

2. Sindirimi Destekler

Gebelikte marul faydaları arasında kabızlık riskini önlemesi de önemlidir. Marulun lif içeriği ile sağlıklı bir sindirim kazanılır. Ayrıca marul içerisinde bulunan klorür ile sindirimin kolaylaşmasının yanı sıra vücut sıvıları da etkili bir şekilde normalleşir.

3. Uykuyu Destekler

Marul, doğal bir uyku uyarısı gibi davranır ve hamilelik süresince sürekli ve sağlıklı bir uykuya dalmanıza yardımcı olur. Bununla birlikte sinirsel ve kas dokularınızın heyecan verici sinyallerini engelleyerek gevşemeyi sağlar.

4. Kolesterol Seviyelerini Azaltır

Marul, hamilelik sırasında kalp ile ilgili ritm sorunlarını önlemekle birlikte kolesterol düzeylerinizi düzenlemeye yardımcı olur.

5. Kanser Düşmanıdır

Taze marul yaprakları, özellikle gögüs ve lösemi kanserinin büyümesini ve gelişimini önlemede son derece yararlıdır. Dolayısıyla hamilelikte marul tüketimi sizi kanser etkilerine karşı korur.

6. İnflamasyon (İltihap) Hafifler

Gebelikte marul yemek, gebelik süresince iltihabı hafifletmeye yardımcı olan anti-inflamasyon faydalar sağlar. Marulun taze özleri zararlı inslamasyonu en aza indirir.

7. Mikrobiyal Enfeksiyonlardan Korur

Marul, lateks adı verilen bir tür meyve sütü içeriği sayesinde antimikrobiyal özellikler sunar ve sizi zararlı mikrobik enfeksiyonlardan etkin bir şekilde korur.

8. Kaygıyı Azaltır

Hamilelikte marul yemek, sedasyon etkisi sağlar ve gebelik sırasında stres ve kaygılarınızı azaltmanıza yardımcı olur.

9. Nöronal Hücreleri Korur

Gebelikte marul tüketimi, beyninizin nöronlarını korumaya yardımcı olur ve nörodejeneratif rahatsızlıkların gelişme riskini etkin bir şekilde önler.

10. Bağışıklılığı Arttırır

Marul, hamilelikte serbeste radikalleri nötralize etmeye, hücre, doku ve DNA hasarını önlemeye yardımcı olan bir sürü antioksidan içeririr. Sebzenin antioksidan içeriği bağışıklığınızı arttırır ve hastalıkların gelişim riskini önler.

Hamilelikte Marulun Zararları

Bahsettiğimiz marul faydalarının yanı sıra zararları hiç yoktur diyemeyiz. Zarar derken de fazla tüketim sonucu olanlar. Hamilelikte marulun zararları şu şekildedir;

Sebzenin aşırı tüketilmesi sizi gıda alerjilerine maruz bırakabilir.

Ayrıca sebzenin düzensiz tüketimi şişme, kurdeşen, düşük kan basıncı, kan damarlarında genişleme gibi belirtilerle kendini gösteren anaflaksiye neden olabilir. Bu nedenle diyetinize uygun miktarda marul eklediğinizden emin olun.

Unutmayın, her türlü yıkanmamış yeşilliklerin tüketilmesi anne adaylarını birtakım sağlık tehlikesine maruz bırakabilir. Her zaman taze, hijyenik ve makul seviyede bir gıda maddesi tüketin.

Umarız bu makalemiz ile "hamileler marul yiyebilir mi?" sorunuzun cevabını almışsınızdır. Gebelikte marulun faydaları gördüğünüz şekilde ve rahatlıkla diyetinize marulu ekleyebilirsiniz. Hamilelikte marul yemek ile ilgili farklı tecrübeleriniz varsa bize yorum olarak gönderebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...